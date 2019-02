Jablonec n. N. - Trenér Frťala zdědil kádr, který složily peníze manažerů, nikoli snaha hrát dobrý fotbal, změny ať udělá ten, komu nejde o prachy

Trenér Jablonce Frťala | Foto: archiv

Dukla Praha - FK Jablonec 6:1 (4:0)

Šest gólů dostanou občas i lepší mančafty než je Jablonec, ale horší je, že to jablonecké herní tápání nejen, že nebere konce, ale je to čím dál tím horší. Nechci domýšlet, kdyby Šilhavý na podzim udělal o pár bodů méně, jak by to dopadlo…

Vyšší level? A kdo?

Frťala v tom lítá, těžko se v Jablonci orientuje. Přečetl jsem si jeho rozsáhlý rozhovor na webové stránce klubu. Mimo jiné říká, jak byl po příchodu do klubu nadšený z hráčů, jakou mají kvalitu a techniku, že je to úplně jinej level, než co zná. A to řekne trenér, který musí vidět, že si v zápase tito hráči vyššího levelu jen těžko dovedou dopředu dvakrát po sobě přihrát. Já vím, měla to být lichotka směrem do kabiny, ale byla na místě? Frťala v Jablonci zdědil kádr, který složily peníze manažerů, nikoli snaha hrát dobrý fotbal. O tom už dnes snad nemůže pochybovat nikdo. Ale i s tímto nemožným kádrem mohl a může Frťala zacházet lépe, ale to by musel trenér věřit ve fotbalový selský rozum. Neustálými změnami v sestavě ty hráče dostal do situace, že i taková opora jako Pernica vypadal po dvou zápasech na lavičce jako začátečník .

Žádný nový vítr…

Změna k lepšímu po odvolání opatrnického a nudného Šilhavého? Iluzorní. Frťala žádný nový vítr do mančaftu zatím nepřinesl. Jeho působení se dá po těch devíti kolech shrnout asi takto :

Nenašel základní sestavu, ani nedokázal ani posadit Hübschmana, dával hráče na nesmyslné posty a hlavně nenašel pro kádr, který má k dispozici, účinný herní styl. Po Dukle by měl i Frťala pochopit, že s množstvím defenzivních hráčů v sestavě neroste herní jistota, ba právě naopak. Hráči si ve vápně spíše překážejí a šikovný soupeř si z nich dělá legraci, jako to předvedl na Dukle Mareš.

Postrádají morálku

Nevím, jak je to s morálkou, ale tu tým postrádá viditelně. Ten zápas odbojkotovali, protože tu pseudosnahu jim už nemohou věřit ani na Střelnici. Oni v českém fotbale nemají rádi kritiku a už vůbec ne adresnou. Spousta trenérů, na čele s Vrbou, ale i hráčů, je dotčených, pokud se do nich někdo opře. Nekritičnost prostředí, to je mor!

Co je s kapitánem?

Zmínil jsem kapitána Tomáše Hübschmana. Je to hráč s ohromnou kariérou, kterou mu mimochodem pomohl nastartovat i Jablonec. Já nechápu, proč trenér trpí změnu jeho hry od skvělého odebírání míčů a defenzívy, kde to byl vždy fotbalový prezident. Kde v Doněcku věděli, že musí tak do deseti metrů od něho být spoluhráč, kterému má ihned dát balon, protože konstruktivnost Tomášovi vždycky chyběla. A to se naučit nedá. Hraje klíčový, defenzivní post a jsou tam díry jako v ementálu.

Pro tým je smrtící

Hodně se hrne dopředu do pozice špílmachra, ale to neovládal, neovládá a ovládat nebude. Počet zkažených, nepřesných přihrávek na tomto postu je pro tým smrtící.

Umí to Frťala svému kapitánovi vysvětlit? Prostě z Toma nikdy Beckenbauer nebude, tak proč si na něho hraje? K té jarní anabázi už těžko něco dodat, prakticky vše jsem se snažil v průběhu času popsat s vírou, že nastane zlom, že můj milovaný Jablonec začne opět běhat či spíše sprintovat, hrát dopředu, alespoň občas si přesně přihrát a na hřišti vidět. že sleduji hráče, z nichž čiší radost ze hry, radost z podmínek, které v Jablonci mají a následně pak radost z radosti fandů. Málo či spíše skoro nic z toho vidět není, přesně jako dresy na Dukle šeď a černota.

Probudí je i divize

Perspektiva? Přestat méně vymýšlet v trénincích a o to více hrát zápasy, přátelské, třeba s divizemi a tam experimentovat, ne v lize. A on divizní mančaft by ty leklé ryby určitě probudil, protože ty srandičky v tréninku, to asi není to pravé ořechové.

Manažer Ivan Horník mlčí. Ten hráčský materiál „nejde za ním" a jak vidno, čeká ho do příští sezóny to, co svého času Gorbačova v Rusku přestavba. A totální.

A hlavně, aby ty přestupy už dělal někdo, kdo má zájem o jablonecký fotbal a ne o prachy, protože pokud toto se v Jablonci nezmění, všechna sláva plní tráva. Hrdinou zápasu na Dukle byl Jakub Mareš, někdejší supertalent českého fotbalu. Kozel ho z křídla přesunul na hrota a pokud by tam Kuba výkonnost ustálil jako proti Jablonci, to by bylo! Dva góly dal sám, další tři prakticky vypracoval.

Už to bylo potřetí

Jinak šest gólů dostal ligový Jablonec potřetí. Poprvé to bylo na Spartě 6:0, kde to režírovali mnozí už předem a na hřišti sudí Brabec. Na hřišti dal Ivan Hašek tři góly, Sopko červená, hrot Hromádko na stoperu. To byl vrchol kapříkové doby.

Další šestku jsme dostali v Plzni,kde to bylo jako na Dukle 6:1. Filip Novák vyrobil dvě penalty a pak byl ještě vyloučený. Tak to by snad mohlo stačit, ten ostudný hattrick se ve statistikách moc vyjímat nebude.

Další utkání čeká Jablonecké v sobotu 23. dubna od 17 hodin na Střelnici proti Slovácku.