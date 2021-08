V úvodním utkání čtvrtého předkola Jablonec nedal Žilině šanci a po jednoznačném vítězství je jednou nohou v základní skupině Evropské konferenční ligy. Výsledek 5:1 dává týmu Petra Rady dobré předpoklady do odvety, kterou odehraje příští týden. Jablonci to tentokrát na Střelnici prostě sedlo. Deset střel na branku soupeře oproti třem žilinským mluví jasně. Petr Rada dal šanci sestavě, která ho nezklamala. Fanoušci zaslouženě vyprovázeli mužstvo a trenéra skandovaným potleskem.

Trenér FK Jablonec Petr Rada: „Byli jsme dobře připravení, chtěli jsme soupeře napadat. Do vápna jsme se tlačili ve více lidech. Celé mužstvo hodnotím dobře, věřil jsem jim, proto jsem nedělal příliš změn. Byl to dnes kolektivní výkon a všichni hráči si hrábli. Využijeme teď naši umělku, abychom se dobře připravili. O postupu rozhodnuto není. Umělá tráva může hrát svoji roli. Budeme se na odvetu hodně připravovat.“

Miloš Kratochvíl, autor dvou gólů: „Konečně jsme po špatné sérii vyhráli. Mohl jsem dát i třetí gól. Je co zlepšovat, ale jsem spokojený, výsledek bereme. Splnili jsme to, co jsme si řekli.

Martin Doležal: „Konečně jsem dal gól. Zažili jsme dnes asi poločas snů. Jsem rád, že jsme to zvládli. Teď musíme zvládnout domácí zápas se Slováckem. A pak se hned soustředíme na odvetu.“

Pavol Staňo, trenér Žiliny: „Dokázali jsme kombinovat a udržet se na míči. Domácí svoje šance dovedli využít. Za stavu 4:1 by to bylo ještě v domácím prostředí hratelné. Pátý gól už byl úder pod pás. Možná to ale ještě zdramatizujeme, i když výsledek pět jedna je dost.

FK Jablonec – MŠK Žilina 5:1 (4:0)

FK Jablonec: Hanuš – Holík, Kubista, Zelený, Krob – Považanec – Pleštil, Houska, Kratochvíl, Pilař – Doležal (C)

Náhradníci: Vajner, Hrubý – Vaníček, Hübschman, Štěpánek, Malínský, Čvančara, Smejkal, Martinec, Surzyn

MŠK Žilina: Petráš – Rusnák, Minárik (C), Kiwior, Anang – Gono (46. Slebodník), Fazlagič, Bičachčjan – Kaprálik (46. Sluka), Džibril, Ďuriš

Náhradníci: Teplan, Belko – Myslovič, Jambor, Goljan, Slebodník, Nemčík, Sluka, Kopas, Sul'a



Rozhodčí: Kehlet – Hummelgaard, Sorensen (všichni DEN)

Branky: 10. Kratochvíl, 23. Kratochvíl (Krob), 41. Doležal (Holík), 45+1. Považanec (Krob), 90. Martinec (Krob) – 74. Džibril (Minárik)

Karty: 30. Pleštil (JAB), 32. Pilař (JAB), 70. Holík (JAB) – 40. Bičachčjan (ZIL), 49. Sluka (ZIL), 52. Anang (ZIL), 76. Fazlagič (ZIL), 85. Rusnák (ZIL)

Držení míče: 47 % : 53 %.

Střely na branku: 10:3. Střely mimo: 8:7. Rohy: 8:2. Ofsajdy: 0:4. Fauly: 13:10.