Jablonec nad Nisou – Jarní ligovou soutěž odstartuje tým FK Jablonec na hřišti soupeře. První utkání hraje dnes v Olomouci. Jeho úspěchy i neúspěchy sleduje také mládež FK Jablonec.

Jan Beránek, fotbalová naděje FK Jablonec kategorie U11, patří k oporám týmu. Sleduje prvoligové zápasy a Jabloneckým by poradil lépe proměňovat šance. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

K fotbalovým nadějím klubu s patřičnou porcí talentu patří Jan Beránek, který nastupuje v kategorii U11. Mezi jabloneckými fotbalisty má svůj vzor a dobře ví, co by před jarem poradil trenéru Radovi.



Co bys poradil hráčům v týmu trenéra Rady, aby se jejich výkon ještě zlepšil?

Určitě by měli víc proměňovat šance na góly. To je jejich slabina. A taky by měli během hry víc kombinovat.

Líbilo se ti, jak hráli v evropské soutěži?

Ano, hráli pěkně. Podle mě ještě líp než v lize.



Máme v jabloneckém týmu hráče, kteří umějí střílet góly?

Určitě ano, třeba Honza Chramosta nebo Martin Doležal a taky Michal Trávník.

Se kterým týmem sehraje Jablonec nejtěžší zápas?

Podle mne to bude proti Baníku Ostrava. Ten se hodně zlepšil, poráží silné kluby.



Kdy jsi začal hrát ty fotbal?

Začal jsem v první třídě, už hraji pátým rokem. Ve školce jsem taky hrál a byl jsem nejlepší. Tak mi říkali, ať to jdu zkusit. Šel jsem a začal hrát.



Zkusil jsi ještě jiný sport?

Ano, hrál jsem ještě tenis. Ale pak jsem si musel vybrat, protože časově se obojí nedalo stihnout.