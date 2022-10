Proč penalta nevyšla? Musím se na to podívat na videu a vyhodnotit si to, zatím jsem to viděl jenom v reálu. Nedal jsem ale gól, takže to byla špatně kopnutá penalta. Gólman to chytil. Dal jsem to hodně po zemi, protože jsem věřil, že se to tam po trávě prorve. Gólman ale udělal skvělý zákrok, nebo to spíš byla moje špatně kopnutá penalta. Je mi to líto. Po takovém výkonu, který jsme předvedli, to byla rána do zad. To mě mrzí.

Co vám před penaltou říkal Patrik Schick, který za vámi přišel na puntík?

Bavili jsme se, ptal se, jestli si věřím. Řekl jsem, že jo. Kopal jsem už strašně moc penalt, ale tahle mě mrzí, protože byla obrovsky důležitá. Nevíme, co by se stalo, kdyby to bylo 2:2. Šance by byla obrovská, vytvořili bychom si tlak a další šance. V první půli jsme sice dostali dva góly, ale vstoupili jsme do toho od první minuty. Takhle to má být, takhle jsme chtěli hrát. Musím všechny hráče i celý realizační tým pochválit za to, jak jsme se na zápas připravili.

Šilhavý: Zkušenost k nezaplacení. Dokázali jsme držet krok, dá se na tom stavět

Brankář Sommer se vás při penaltě snažil trochu rozhodit, když ukázal rukou na opačnou stranu, než kam skočil. Vnímal jste to?

Vnímal, koukal jsem na něj. Pak jsem se ale soustředil na sebe, vybral jsem si stranu a tam jsem to kopnul. Gólman ukázal kvalitu, ale spíš beru na sebe, že to byla moje vina. Penaltu jsem měl dát.

Rozhodl právě tenhle moment utkání?

Věřím, že bychom si vytvořili ještě větší tlak, bylo by to 2:2 a do konce by zbývalo třicet minut. Byla to docela rána, ale musím pochválit všechny kluky, protože jsme podali skvělý výkon. Měli jsme spoustu šancí. Byl to jeden z našich nejlepších zápasů v Lize národů, odpověděli jsme na sobotu, kdy jsme hráli s Portugalskem. O to víc mě mrzí penalta.

V první půli jste inkasovali dva góly během jediné minuty. Co se tam stalo?

O to víc mě to mrzí. Vytvořili jsme si hodně šancí, zvlášť v první půli. Já jsem měl roh ve druhé minutě, pak jsme trefili břevno, snad tři tyčky. Šancí jsme měli hodně, penaltu. O to víc nás mrzí, že jsme dostali dva góly. Bylo těžké obracet to ze stavu 0:2. Znovu jsme ale ukázali náš tým, naše srdce. Vytvořili jsme si tlak. Víme, že Švýcarsko je fotbalová velmoc, podívejte, jaké hráče mají. Podali jsme velmi dobrý výkon, ale pořád je to prohra a musíme se smířit s tím, že jdeme do skupiny B.

Minuta hrůzy, tři tyče, opět zahozená penalta. Češi padají z elitní společnosti

Co říct k sestupu z elitní skupiny?

Chtěli jsme se udržet, takže to nemůžu hodnotit kladně. Když si ale vzpomenu na zápasy, tak jsme kromě Portugalska podali strašně moc dobrých výkonů. Doma jsme porazili Švýcarsko, remizovali jsme se Španělskem, které nám dalo gól až v devadesáté minutě. I ve Španělsku jsme podali dobrý výkon a tady jsme předvedli možná jedno z nejlepších představení. Po výkonech to hodnotím dobře. To, co předvedli hráči, jak jsme do toho vstoupili… Musím pochválit všechny. Pořád jsme ale spadli a máme jen čtyři body. Musíme zase přidat v Lize národů B a poprat se o špičku. Všichni chceme takové zápasy hrát.

Bude hlavním cílem rychlý návrat mezi elitu?

Vždycky je to největší cíl. Teď se ale musíme soustředit na kvalifikaci na Euro. To bude strašně důležité, chceme tam postoupit za každou cenu. V Lize národů budeme zase bojovat, co to půjde, abychom byli zpátky mezi elitou, jako jsme to zvládli posledně. Zase jsme ukázali, že na to tým máme.