Jablonec n. N. /FOTOGALERIE/ – Smůla se jim lepí na kopačky. Jablonečtí fotbalisté znovu ztratili dobře rozehraný zápas a ani na čtvrtý pokus se nedočkali prvního ligového vítězství v sezoně. V nedělním divokém utkání s Duklou jim nestačilo ani dvougólové vedení a doma jen remizovali 2:2.

Na Severočeších bylo vidět, jak moc chtějí uspět. Už v první půli vedli 2:0, jenže o vítězství zase přišli a potřetí berou jen bod. Korunu všemu nasadil Trávník, který v nastaveném čase zazdil penaltu a tím odmítl vítězství.



Hlavně první poločas nabídl vzrušující podívanou. A to hned od úvodu. První velkou šanci zápasu měli hosté už ve 2. minutě. Po centru do vápna pálil z první Schranz, jehož střelu ale gólman Hrubý zastavil na brankové čáře. Vedoucí gól pak měl na kopačce domácí Mehanovič, jenže z malého vápna nepochopitelně přestřelil prázdnou bránu.



V 15. minutě Jablonec udeřil ze vzduchu. Na krásný centr Hanouska si naskočil Tecl a hlavičkou otevřel skóre. Tecl si v prvním domácím utkání po návratu ze Slavie připsal premiérovou trefu v jabloneckém dresu. Ve 22. minutě hostující Schranz obešel Hrubého a mířil do odkryté sítě, všudypřítomný Masopust však stihl míč před brankovou čárou vykopnout.



Po půlhodině hry to bylo už 2:0. Kubista krásným obloučkem naservíroval míč Mehanovičovi a bosenský kanonýr z voleje propálil Radu. Jablonecká euforie vydržela jen dvě minuty, než Dukla přispěchala s odpovědí. Namlsaní domácí zapomněli bránit, ve vápně nechali osamoceného Schranze a ten svou třetí obrovskou šanci konečně proměnil.



Druhý poločas už takový požitek nepřinesl. V 73. minutě mohl jablonecké vítězství pojistit Tecl, ale zblízka Radu neprostřelil. A vzápětí přišel trest. V 78. minutě si Holenda naskočil na centr a hlavou vyrovnal.

Zápas se mohl rozlousknout v 94. minutě. Rozhodčí Houdek odpískal penaltu, kterou však Trávník pohrdl. Účastník letošního Eura do 21 let neudržel nervy a vůbec netrefil bránu.

Jablonec – Dukla 2:2 (2:1)

Branky: 15. Tecl, 30. Mehanovič - 32. Schranz, 78. Holenda. Rozhodčí: Houdek – Kubr, Koval. ŽK: Masopust – Podaný, Ostojič. Diváci: 2812.



Jablonec: Hrubý – Masopust, Pernica, Hübschman, Hanousek – Tecl, Kubista, Trávník, Mihálik (88. Diviš) – Mehanovič (70. Zelený), Doležal (60. Jovovič). Trenér: Klucký.



Dukla: Rada – Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný – Bezpalec, Miloševič (88. Bílovský), Tetour – Koval (79. Djuranovič), Holenda, Schranz (67. Mustedanagič). Trenér: Hynek.