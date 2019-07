Měl to být nepříjemný výlet. Tyhle odhady se vyplnily.

Pro české mužstvo začalo všechno zlé už ve středu na letišti v Praze. Kvůli peripetiím s poruchou a hledáním náhradního spoje dorazili svěřenci kouče Petra Rady do Arménie v noci.

Krátký spánek, vedro kdesi na venkově (zápas se hrál ve městě Gjumri), silný vítr. A pak rychlý úder od Pjuniku. Hostující beky i gólmana Hanuše zaskočil po deseti minutách Miranjan. Šok. Jako by hosté pořád pospávali… Také trenér nechápavě kroutil hlavou. A bylo hůř: tentýž hráč zvýšil po půlhodině na 2:0. Hrůza.

Jablonec měl svého soka přejet (byť bookmakeři po oné strastiplné cestě dost hýbali s kurzy), leč realita na hřišti vypadala jinak. Pjunik byl všude o krok napřed. Hosté během celého poločasu nevystřelili na bránu! Pauza pomohla: čtvrtý klub loňského ročníku české ligy zabral a také alespoň jednou skóroval.

Po rohu se prosadil Martin Doležal. Z hráčů Jablonce pak spadla deka, vytvořili si další šance – třeba Acosta, jenž ale sám před brankářem ztratil míč. Škoda.

Divný zápas tak skončil prohrou 1:2.

Rada a spol. mají před odvetou o čem přemýšlet. Na postup je třeba přidat.

Motivace by byla… Jablonec by se ve 3. předkole mohl s velkou pravděpodobností těšit na výlet na západ – jel by do Anglie za Wolverhamptonem.

Evropská fotbalová liga, 2. předkolo, první zápas:

Pjunik Jerevan - FK Jablonec 2:1 (2:0)

Branky: 6. a 30. Miranjan - 53. Doležal. Rozhodčí: San - Josipovič, Erni (všichni Švýc.). ŽK: Marku, Žestokov, Jedigarjan (všichni Pjunik).

Pjunik: Dragojevič - Stankov, Žestokov, Marku, Manucharjan - Jedigarjan - Simonjan (66. Alfred), Jefimov, Vardanjan, Ševčuk - Miranjan (81. Galimov). Trenér: Tarchanov.

Jablonec: Hanuš - Holík, Jugas, Břečka, Sýkora - Hübschman, Považanec - Matoušek (86. Chramosta), Kratochvíl (90. Pilík), Jovovič (28. Acosta) - Doležal. Trenér: Rada.