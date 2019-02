Jablonec n. Nisou – S jakou sestavou počítá jablonecký trenér Petr Rada pro první domácí ligový zápas, který hraje jeho tým v neděli 29. července od 18 hodin na Střelnici?

Jablonecký kouč Petr Rada | Foto: fkjablonec.cz

V prvním duelu (Ostrava – FK Jablonec 1:0) se mu líbila nová posila David Hovorka. „Věděli jsme, že David Hovorka má kvalitu. Potvrdil ji už i v přípravě. Jsem rád, že v našem týmu je. Odešel Luděk Pernica a David ho může určitě zastoupit,“ řekl trenér k nové posile a připomněl, že takové typy hráčů se mu líbí.

HOVORKA SI NEZAHRAJE

„Je to válečník, nerad prohrává, ostatní kluky tím motivuje. Škoda, že proti Spartě nemůže nastoupit. Je to rozhodnutí, které respektujeme. Jako kmenový hráč Sparty by se mohl ale dobře zviditelnit. Je to škoda pro něj i pro Spartu,“ dodal k Davidu Hromádkovi jablonecký trenér. A pochválil také výkony, které v přípravě předvedl Tomáš Břečka s tím, že do utkání proti Spartě s ním počítá.

LEVÁCI JSOU V TÝMU TOP

Zdůraznil, že je vždycky pro mužstvo dobře, když má k dispozici jak leváky, tak praváky. „My teď máme dva leváky a to je luxus. Ale když jsem stavěl Tomáše Břečku, tak hrál některé zápasy i zprava, není to ortodoxní levák. V lize už něco odehrané má a problém to pro něj určitě nebude,“ upřesnil Rada.

BUDE MÍT VÝHODU

A jestli nebude Sparta unavená ze zápasů, které už musela zvládnout? „Tak v tom problém nevidím. Venku se hraje systém středa, neděle, středa. Spíš už bude víc rozehraná, v tom může mít výhodu. O únavě v lize nejde mluvit, možná někde tak v krajském fotbale,“ řekl k soupeři kouč Jablonce. Podle něho se také Sparta příliš nezměnila. Většinu týmu tvoří cizinci. „Viděl jsem ji v zápase s Opavou. Hraje to, co hrála dosud, aktivně, směrem dopředu,“ řekl trenér FK Jablonec.

SOUPEŘ CHCE TAKY BODY

Mužstvo musí počítat s tím, že Sparťané si jedou do Jablonce pro výhru. Jejich cíle jsou jasné, všechno vyhrát, jak ligu, tak pohár a ještě postoupit do Evropy. „Musíme se na ně pořádně připravit. I když jsme teď v Ostravě prohráli, nemělo by nás to nijak nahlodat a zanechat v hráčích negativní pocit. Čekali jsme, že z Ostravy nějaký bod přivezeme. Bohužel se to nepovedlo. Bylo to hlavně tím, že jsme neproměnili šance, které jsme měli,“ dodal k výsledku kouč Jabloneckých.

NEMÁME SE ČEHO BÁT

A je mu jasné, že nachystat na Spartu se musí tak, aby body na Střelnici zůstaly. „Nemáme se čeho bát. Hrajeme doma, chceme vyhrát. Ale to chtějí všechny týmy. Připravíme se co nejlépe. Uvidíme, jak to dopadne,“ zauvažoval nad úvodním domácím duelem Petr Rada. Hlavně si ale přeje, aby byli všichni hráči zdraví a nic se nikomu do nedělního zápasu už nestalo.

JAK ZVLÁDNOU EVROPU?

Každý zápas před evropskou ligou je pro Jablonec a jeho evropskou premiéru důležitý. „Když jsem viděl rozlosování, tak jsem si řekl, že je dobré, že nehrajeme předkola. To by pro nás bylo velmi těžké. Když hrajete s novým soupeřem, je trochu překvapený, neví, co očekávat, může nás podcenit. A české mančafty nikdy neudělaly v Evropě ostudu. Věřím, že to zvládneme,“ zdůraznil další fotbalovou pouť Jablonce trenér Rada.