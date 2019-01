Jablonec n. N. - Další ostuda! Po zasloužené porážce na severu Čech je krize týmu z Letné už neúnosná. Fotbalisté Sparty se dál trápí. Až to připomíná nekončící příběh. Krize českého velkoklubu se prohloubila po pondělní porážce v Jablonci 0:1.

Letenští nedokázali vyhrát na cizím hřišti pět zápasů za sebou, pod Chovancem prohráli tři ze šesti duelů, a v tabulce Gambrinus ligy se krčí až na šesté místě. Přesně v polovině sezony Sparta ztrácí na slávistického lídra a největšího rivala už dvanáct bodů.



Vicemistr prohrál na severu Čech po gólu Lafaty ze 41. minuty. „První poločas rozhodl. Hráli jsme liknavě a byla otázka času, kdy dostaneme branku,“ zuřil Jozef Chovanec. „Ke změnám přes zimu dojde. To můžu potvrdit.“



Jeho protějšek zářil spokojeností. „Vytěžili jsme kýžený vedoucí gól. Pak se ale Sparta zlepšila, my jsme se až příliš zaměřili na udržení výsledku, a naše hra dopředu už postrádala údernost,“ všiml si František Komňacký.



Jeho hráči se začali zastřelovat ve třetí desetiminutovce. Šance Klapky a Hamouze z bezprostřední blízkosti volaly po gólu stejně jako otočka Lafaty z hranice šestnáctky.



Naproti tomu Sparta poprvé zamířila mezi tři tyče až po půl hodině, ale chabý pokus Slepičky nestál ani za řeč.

Jablonečtí byli odměněni za předváděnou hru ve 41. minutě, kdy na konci ukázkového ťukesu Klapky s Michálkem stál kanonýr David Lafata.



„Taky se to dá nedat,“ pousmál se nad „snadnou“ dorážkou do odkryté brány autor vítězného gólu. „Šancí bylo mnoho, ale zaplaťpánbůh za ten jeden gól.“

Ve druhém poločasu vyslal kouč Chovanec do boje druhého klasického útočníka Holendu a aktivita se zvýšila. Zmátořena Sparta začala bojovat, ale všechny její čtyři příležitosti zazdil právě Holenda. Při té nejvážnější se řítil sám na Špita, ale gólmana Jablonce jen nastřelil.



„Vyběhnutím jsem se mu snažil zmenšit střelecký úhel a povedlo se, trefil mě do ruky,“ radoval se Michal Špit.

„Zklamal jsem, měl jsem dát dva góly, minimálně,“ sypal si popel na hlavu Jan Holenda.