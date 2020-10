Nejen kvůli pandemii koronaviru a změně v běžných životech lidí získalo hraní počítačových her v Česku v posledních letech a měsících na popularitě. Turnaje a soutěže v nejpopulárnějším fotbalovém simuátoru z dílny EA Sports jsou stále více atraktivní nejen pro českou mládež.

NOVÁ FOTBALOVÁ BUDOUCNOST

V posledních měsících se také řada fotbalových klubů přidala k průkopníkům ze Sparty a Plzně a založila svůj vlastní oficiální esportový tým. Profesionální hráči FIFY tak budou v druhém ročníku e:LIGY reprezentovat mj. pražskou Slavii, Pardubice nebo Sigmu Olomouc. „Splnilo se to, co jsme si předsevzali před loňským ročníkem. Jedním z našich cílů bylo ukázat ligovým klubům, že esportové prostředí má svou budoucnost a že stojí za to, do nej investovat čas a prostředky. Počet klubů, které do naší e:LIGY nasadí své profi hráče, se tak víceméně zdvojnásobil. Samotní profesionální hráči FIFY také ocenili prestiž e:LIGY a sami se chtějí zapojit pod jménem některého z klubů FORTUNA:LIGY,“ všiml si Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA. Oproti minulé sezóně získají navíc profi hráči větší výhodu díky lepšímu systému nasazování do velkého finále e:LIGY, které proběhne na jaře příštího roku.

POD HLAVIČKOU KLUBU FORTUNA:LIGY

e:LIGA se uskuteční v nové hře FIFA21 výhradně na platformě Playstation 4 a už od prvních kol celá v herním modu FUT. Soutěž se odehraje podobně jako v minulém ročníku ve třech fázích. V té první se uskuteční celkem 18 onlinových turnajů, do kterých se může přihlásit kdokoliv starší 16 let. Každý turnaj se odehraje pod hlavičkou jednoho z klubů FORTUNA:LIGY.

OSMÁCT ON LINE TURNAJŮ

V dalších fázích už budou ti nejlepší reprezentovat své oblíbené kluby nejvyšší fotbalové soutěže a utkají se navzájem v tzv Semifinále na konci března 2021. O mistrovský pohár se bude bojovat na velkém Finále v Praze jen o pár týdnů později. „První ročník se nám po organizační stránce podařil a věřím, že na to navážeme i letos. Nechtěli jsme proto příliš zasahovat do herního formátu, přesto jsme se trochu poučili a pár věcí se změnilo. Online turnajů bude jen osmnáct a celou termínovou listinu více protáhneme, abychom zasáhli delší časový úsek během ligové sezóny. Stejně jako v minulém ročníku očekáváme významnou podporu nejen v komunikaci od samotných ligových klubů a věříme, že společně tento unikátní projekt posuneme zase výš,“ doplnil Daniel Hajný. Pravidla, herní model i kompletní termínová listina jsou podrobně popsány na stránkách www.e-liga.cz, kde jsou dnešním dnem také spuštěny registrace do jednotlivých kvalifikačních turnajů.

Partnery nového ročníku e:LIGY se stanou gamingová agentura Grunex, dodavatel energetických nápojů Monster energy a společnost Sony/Playstation,. „e:Liga se řadí mezi jedinečné projekty na poli českého esportu. Je skvělé, že po úspěšném prvním ročníku pokračuje i v sezóně 2020/21. Věříme, že stejně jako loni přinese naší herní komunitě i všem fotbalovým fanouškům spoustu neopakovatelných esportových zážitků. Proto nás velice těší, že se i letos můžeme na tomto projektu podílet a znovu být výhradní herní platformou,“ řekl k dlouhodobému partnerství s LFA Petr Škaloud, marketing manager Playstation pro Východní Evropu.

PROJEKT MÁ PERSPEKTIVU

Za projektem e:LIGY od jejího samého počátku stojí gamingová agentura Grunex. „e:Liga má pro lokální FIFA hráče nenahraditelnou prestiž díky spojení s prvoligovými týmy. Už první ročník ukázal, že spojení virtuálního fotbalu a tradičních klubů funguje výborně. Navíc je hezké sledovat, jak se obecně lokální FIFA scéna za rok posunula,“ těší se na druhý ročník největší FIFA akce v Česku CEO a majitel agentury Grunex Martin Liberský.

Důležitou je pro LFA i spolupráce se společností Deloitte, která se podílí na rozvoji e:LIGY. „Jsme rádi, že se s námi všechny značky spojily v oblasti esportu a věřím, že spolupráce bude prospěšná pro obě strany. V tomto ohledu to pro nás nekončí a jsme připraveni dál posouvat celý projekt i po obchodní stránce,“ uzavřel Daniel Hajný s tím, že LFA je v úzkém kontaktu i se samotným výrobcem hry EA Sports.