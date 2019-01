Jablonec n. N. - O předvánoční sobotě se v Jablonci sešli příznivci halového fotbalu, aby si zahráli na osmém pokračování Vánočního Svijany cupu. Letošní ročník opět ovládl Péřa tým a završil tak svůj zlatý hattrick, když předchozí dva ročníky také vyhrál.

Týmy byly rozděleny do čtyř skupin, přičemž se počítalo s 16 účastníky. Na turnaj ale nepřijel FK Překop Jablonec, takže se boje udály jen mezi 15 mančafty. „Kdyby dali vědět ještě den před turnajem, že to nedali dohromady, mohl jsem předělat rozlosování a hrálo by se ve třech skupinách. Takhle to už nešlo udělat," řekl šéf turnaje Štefan Mihálik.

Pořadí ve skupinách po základní části nebylo příliš rozhodující, protože na všechny účastníky čekalo ještě osmifinále. V něm Péřa tým porazil Lajdáky z Kokonína 3:1, Mihálik tým podlehl FC Bombardier 0:1, Tým Václava Klimenta Klicpery z Prahy porazil TJ Chlumec 4:1, Umělka tým prohrál s Lumistavem 1:0, Vasas porazil 3 promile 2:0, Libišany zvítězili nad Jágr teamem 2:1 a Mlátičky se z turnajem rozloučili po penaltovém rozstřelu s Pragováky 3:2. Nejméně práce v osmifinále mělo Katalánsko. To mělo volný los díky neúčasti Překopu Jablonec. Poražené týmy skončily na společném 9. místě v turnaji a vítězové si otevřeli cestu do čtvrtfinále.

Právě tým Katalánska měl ve čtvrtfinále nejvíce sil a bylo to vidět na utkání s týmem Vasas, který porazili hladce 7:1. Problémy měl ale budoucí vítěz turnaje Péřa tým. Ten se s Libišany natrápil a po základní hrací době byl stav 1:1. V následných penaltách ale Péřa vyhrál 2:0. Do semifinále také postoupil FC Bombardier po výhře 3:1 nad Pragováky. Posledním postupujícím pak byl Tým V. Klimenta Klicpery, který porazil Lumistav 2:0. Poražení čtvrtfinalisté skončili na společném 5. místě.

Boje o finálové utkání nebyly výsledkově tak vyrovnané, ale nabídly pohledné zápasy. Péřa tým porazil FC Bombardier 3:1 a stejným výsledkem postoupil do finále tým Katalánsko nad Týmem V. Klimenta Klicpery. Poražení semifinalisté obsadili společné třetí místo.

V samotném vrcholu hracího dne pak Péřa tým potvrdil své velké kvality a Katalánsko porazil těsně 2:1 a získal tak třetí prvenství na Vánočním Svijany cupu v řadě.

Konečné pořadí turnaje: 1. Péřa Tým, 2. Katalánsko, 3. FC Bombardier, 3. Tým V. Klimenta Klicpery, 5. Pragováci, 5. Libišany, 5. Lumistav, 5. Vasas, 9. TJ Chlumec, 9. Lajdáci Kokonín, 9. Mihálik Tým, 9. Umělka Tým, 9. 3 Promile, 9. Jágr Team, 9. Mlátičky, 9. FK Překop Jablonec (nedostavil se).