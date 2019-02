Jablonec n. N. – Nejzkušenější hráč kabiny FK Jablonec a kapitán týmu Tomáš Hübschman věří před startem ligového jara, že se týmu podaří vyrovnat se se změnami v kádru a předvést další povedené jaro.

Tomáš Hübschman (vlevo). | Foto: FK Jablonec

Jaká byla zimní příprava podle kapitána mužstva?

Hodně podobná jako loni, jen zkrácená o ten týden, o který začíná jarní soutěž dřív. A to jsem byl rád. Čím kratší, tím lepší. Chybělo víc těžších tréninků bez míče. Dřív, když se začínalo třeba v březnu, tak jsme skoro prvních čtrnáct dnů neviděli balón. Dneska je to lepší. Většinou jsme jednou denně běhali a jednou hráli s míčem. Dvanáct dní v Portugalsku se příprava snášela velmi dobře.

Jak jste zvládli změnu počasí a terénu oproti Portugalsku?

To už je horší. Ale do ligy zbývá už jen málo dnů. Zápasy budou, doufám, na dobrých terénech.

Došlo k řadě změn v sestavě a ještě přišla zranění. Poradíte si s tím?

Ta zranění jsou nepříjemná. Dlouhou dobu se nám vyhýbala. Teď přišly hned dva křižáky, které se staly, podle mne, u hloupých a nešťastných zákroků. Myslím, že jsme tím na půl roku dva hráče ztratili. Odchody některé musely být, to už asi vysvětloval prezident, že klub musí z něčeho fungovat. Příchodů tolik nebylo jako odchodů. Ale určitě nám pomůžou. A také dostanou víc prostoru ti hráči, kteří zatím tolik nehráli. Měli by nahradit ty, kteří odešli.

Co očekáváte od jara?

Těžko říct. Loňské jaro nám vyšlo fantasticky, takže bychom na něj chtěli navázat nebo chceme, aby bylo minimálně podobné. A s těmi změnami, které přišly, si to musí všechno sednout. Věřím tomu, že hráče, kteří odešli, nahradíme. A že budeme v každém utkání hrát na vítězství. Přáli bychom si loňské jaro zopakovat. To chceme všichni.

Na začátku jara asi bude chybět Michal Trávník, bude to mít vliv na hru?

„Tráva“ (Trávník) byl celý rok 2018 jeden z našich klíčových hráčů. V přípravných zápasech v Portugalsku jsme hráli bez něho. Ale bylo vidět, že máme mezi novými hráči takové, kteří ho mohou nahradit. Ale Tráva byl v optimální formě, dával góly, nahrával. Věřím, že jeho zranění nebude zase tak dlouhodobé. Snad bude brzy na hřišti, třeba už ve druhém nebo třetím kole, podle toho, jak se bude cítit a jak bude probíhat léčba.

Jak jste odpočíval, když jste měl zaslouženou dovolenou?

Odpočíval jsem jen asi ten první týden, když jsme skončili sezonu po utkání se Slávií. Jinak jsem plnil individuální plán a zase až tak jsem neodpočíval.