Jablonec n. N. - Jablonecký útočník FK Jablonec Tomáš Wágner na prvním srazu v novém roce zarazil jakékoliv spekulace o svém odchodu. Dle svých slov se chce hlavně rychle seznámit s novým trenérem a jako tým konečně zabrat.

Tomáš Wágner | Foto: ČTK/Pavel Paprskář

V kabině vás přivítal nový trenér Frťala. Sháněl jste si o něm nějaké informace předem?

Já mám kamaráda ve Varnsdorfu, takže jsem se ptal. Těšíme se na změnu v trénincích. Věříme, že nám ta změna pomůže, že si všichni i s realizačním týmem sedneme a bude to šlapat.

Čekali jste po tom nepovedeném podzimu, že ke změně trenérů dojde?

Vzhledem k těm výsledkům jaké jsme měli, tu byl na podzim každý tak trochu v napětí. Ten konec se nám už vůbec nepovedl. Výměna trenéra je prostě rozhodnutí vedení. My to musíme respektovat, přijmout a hlavně se všichni musíme zlepšit. Všichni víme, že máme na víc a musíme přidat. Každý musíme začít u sebe. Když si tohle řekneme a splníme to, tak se budeme zase zlepšovat.

Máte po dovolené. Jste teď i psychicky odpočatější?

Je pravda, že na nás byla taková ta deka, po evropských pohárech se nám už nedařilo, nevyhrávali jsme doma. Věřím, že teď jsme si všichni odpočinuli a máme měsíc na to, abychom se do toho pořádně obuli. Natrénujeme a pak nám to začne.

Vaše jméno je v médiích skloňováno s odchodem, co k tomu můžete prozradit?

Já ale o ničem nevím. Chci v Jablonci zůstat, jsem tu teprve půlrok. Jablonci určitě dlužím, ten půlrok se nepovedl a já určitě nechci odcházet za takovéto situace.

Berete i změnu trenéra jako novou šanci dostat se do základní sestavy?

Je pravda, že já moc v závěru podzimu nenastupoval. Neříkám, že jsem si přál odchod trenéra, protože si myslím, že i trenér Šilhavý byl dobrý. Teď to ale beru tak, že začíná nová příprava a nová výzva. Zkusím se prosadit a ukázat, že do té jedenáctky patřím. Těším se na to.

Na pohárové příčky je v ligové tabulce poměrně velká ztráta, ale zůstáváte ve hře například v MOL Cupu.

Budeme se snažit v obou soutěžích. Já si myslím, že ani v jedné z nich to není ztracené. Liga je vyrovnaná, každý může ztratit s každým. Je potřeba se sehrát a udělat nějakou dobrou sérii a dostat ty týmy, které tam jsou teď pod tlak. Cílem by podle mě mělo být postoupit do pohárů. Jít se tam může i ze čtvrtého nebo pátého ligového místa. Myslím, že by bylo blbý, kdybychom říkali, že na to už nemáme.

Mrzí vás, že vedení zrušilo původně plánované první zahraniční soustředění?

Ve výsledku je to jedno, tak jako tak budeme spolu. Záleží, jak nám bude přát počasí. Teď jak je zrovna venku je sice trochu nepříjemné, ale třeba se ještě oteplí. My jsme v Nymburce trénovali už ke konci minulého podzimu a ty podmínky tam byly dobré. Když nebude vyloženě mrznout, tak to bude v pohodě. Tým je pod vedením nového kouče teď na soustředění.