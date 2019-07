V sobotu absolvovali hráči hned dva přípravné zápasy. Dopolední, proti béčku Slovanu Liberec, skončil výsledkem 5:1 pro Jablonecké. Druhý hráli hned odpoledne v Tanvaldu, kde se utkali s áčkem Velkých Hamrů. „Máme široký kádr, chtěli jsme vidět hráče v plné zátěži, každý odehrál kolem pětatřiceti minut, cílem bylo, aby zátěž měli všichni přibližně stejnou. Někteří se ale, bohužel, zranili,“ řekl k zápasu, který skončil nerozhodně 0:0, kouč jabloneckého béčka. Postěžoval si, že se ale hráči nepředvedli tak, jak si představoval. „Čekal jsem víc,“ zhodnotil hru Jaroslav Vodička.

BOJUJÍ, ABY ZŮSTALI

Protože určitě dojde ještě k zúžení kádru, bojují aktuálně hráči o to, aby si svoje místo v béčku pro nastávající sezónu svými výkony pojistili a za béčko FK Jablonec pokračovali v soutěži III. ligy. Mužstvo ještě čeká přípravné utkání v Mladé Boleslavi a pak odjíždí na soustředění na Moravu do Valašského Meziříčí. „Na soustředění bychom už měli mít o kádru jasno, z devadesáti procent tam pojedeme s takovým béčkem, jak by mělo vypadat do nové sezóny,“ dodal trenér. Jeho tým, který do bojů v třetí lize vstoupí druhý srpnový víkend, má před s sebou ještě hodně práce.

VYBEROU SI NEJLEPŠÍ

Trenér Jaroslav Vodička spolu se svým asistentem Tomášem Čížkem skládají dohromady mančaft, který v soutěži potvrdí své kvality. V generálce na třetiligové boje se Jablonec B představí v sobotu 3. srpna v Břízkách od 10,15 hodin proti Bohemians Praha.

Do testování a přípravy se zapojili tito hráči:

Brankáři: Jáchym Šerák (zkouška), Jan Franc (zkouška), Tomáš Vajner

Obránci: Helm Václav, Koblížek František, Váňa Jiří, Skuhravý David, Luboš Petržilka, Albert Kozák, Patrik Haitl, Karel Urbánek, Jakub Buchlovský (zkouška), Jiří Džmura

Záložníci: Rozkovec Ondřej, Daníček Nikolas, Munzar Sebastian, Štěpánek Michal, Josef Pour, Ondřej Štěpánek, Michal Kinčl, Filip Štolba, Josef Just

Útočníci: Tomáš Dočekal (hledá si angažmá), Jan Vošahlík (hledá si angažmá), Vojtěch Horáček

O mužstvo se bude starat realizační tým ve složení: Vodička Jaroslav, Tomáš Čížek, Jan Zelenka, MUDr. Krátký, Adam Pelta.