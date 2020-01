Po skončení podzimní části soutěží dostal Miroslav Procházka nabídku z Jiskry Mšeno. Její áčko přezimovalo na osmém místě krajského přeboru. A do jarní části má velké plány, probojovat se na horní příčky tabulky.

Co nabídce ze Mšena Miroslav Procházka říkal a s jakými plány a představami převezme tým?

„Dotaz, jestli bych nechtěl někdy trénovat ve Mšeně, přišel od Adama Pelty. Začal jsem o tom uvažovat. Když jsem působil v Semilech, byl jsem zvyklí, že jsme trénovali čtyřikrát týdně a o víkendu jsme hráli zápas. To mi v Rychnově trochu chybělo. Ale bylo taky tím, že v Semilech jsme hráli vyšší soutěž a bylo to potřeba. Po odchodu ve mně ale stále zůstal pocit, že chci trénovat víc a připravovat mužstvo ve vyšší soutěži na co nejlepší výsledky.

Jak je vidět, tak fotbalu jste prostě propadl…

Byla doba, kdy jsem si myslel, že se bez něj obejdu. Ale pak jsem poznal, že to nejde. Fotbalem žiju každý den. A chci o tom přesvědčit i hráče. Trénovat se musí. A jestli chtějí kopat divizi, tak pro to musí něco udělat. Nestačí jen přijít na zápas v sobotu a pak se předvádět na hřišti.

Co vaše rozhodnutí definitivně ovlivnilo?

Několikrát jsem hovořil s Adamem Peltou a poznal jsem, jak je do fotbalu zapálený. Hodně jsme spolu o fotbale hovořili. A to je to, co já potřebuju, mluvit o něm skoro denně. A to mě nastartovalo a říkal jsem si, proč to nezkusit. Posledních pět kol jsem Mšeno sledoval, byl jsem na každém zápase. Řekl jsem si, že je to pro mne vlastně výzva. A taky pro mne bylo důležité, lákavé a potěšilo mě, že nechtějí hrát nějakou jen udržovačku na čtvrtém pátém místě, ale že chtějí bojovat o postup. A já chci vyhrávat a hrát o postup do vyšší soutěže, ne se pohybovat, byť v klidu, ve středu tabulky a o víc se nesnažit.

Takže jste svoji další kariéru zpečetil s Jiskrou Mšeno… zpečetilo…

Ano. Po několika jednáních jsme si vyjasnili pravidla a podmínky také s předsedou Jiskry Mšeno Láďou Čičmancem. I on mi řekl, že má zájem, aby áčko hrálo o postup. To byl začátek prosince. A pak už jsme začali jezdit po hráčích a hledat nové posily. Některé typy jsem měl z těch, které jsem v mojí trenérské kariéře trénoval, s dalšími tipy přišel Adam Pelta. Bylo jich dost. Pak samozřejmě zůstali jen ti dostupní a ti, o které jsme měli největší zájem. A to už byla práce Adama, jako manažera klubu a týmu.

Jaká je vaše představa o trénování áčka Mšena?

Zimní přípravu už máme samozřejmě připravenou, stejně tak jako realizační kádr.

Kdo bude v realizačním kádru mšenského áčka?

Manažerem je Adam Pelta, mým asistentem, doufám, že hrajícím, protože byl zraněný, bude Renda Feri, který trénuje jablonecký dorost. To jsem chtěl a on měl také zájem s se mnou ve Mšeně trénovat. Dalším mým manažerem a zároveň vedoucím mužstva je Jiří Bláha, kterého jsem trénoval v Jablonci v dorostu.

S čím na hráče vyrukujete, co pro ně máte připraveného, co je s vámi čeká?

První, co jsme udělali bylo, že jsme svolali stávající kádr a potencionální nové hráče a sehráli jsme utkání proti prvnímu dorostu, devatenátce FK Jablonec. Taky jsme si řekli, že se v lednu nebudeme zdržovat s hrubou přípravou, že musejí přes vánoční svátky sami o sebe dbát, lehce trénovat, připravovat se na zimní přípravu. A když by byli tak zodpovědní a připravení jako dva nadstandardní hráči Mšena, Čížek a Brož, tak by to bylo výborné. A když by všichni přistupovali k fotbalu jako tito dva, tak by to bylo přímo perfektní.

Jaký je současný stav hráčů před zahájením přípravy?

Před vánočními svátky jich bylo šestnáct a pět zraněných. Čtyři z nich by měli být do přípravy v pořádku. Jedno zranění je dlouhodobé. Sedm hráčů by mělo být v sestavě nových a k tomu brankář. A některá jména jsou opravdu zajímavá. Věřím, že kvalita v tom mužstvu určitě bude a že mančaft bude předvádět dobrý fotbal.

Důležitá je docházka. Jak na tom ve Mšeně hráči byli?

To jsem si taky zjišťoval. Vím, že někteří moc na tréninky nechodili. Nevím, jestli to bylo z důvodů pracovních nebo jiných. Beru to ale tak, že když dostávají nějaké finance, tak musí chodit na tréninky.

Kdy odstartujete přípravu?

Začínáme dvacátého ledna v Břízkách. V plánu jsou tři tréninky v týdnu a k tomu devět přípravných zápasů.

Proti komu budete hrát?

Nastoupíme například proti béčku pražské Dukly, které hraje ČFL soutěž nebo proti diviznímu Brandýsu nad Labem a ještě proti dalším soupeřům z krajské soutěže.

Soutěž začíná 21. března, bude příprava dostačující?

Myslím, že ano. Během prvních tří neděl si určitě ověřím, jestli hráči mezi svátky něco dělali nebo jestli ne. A ti, kteří ne, tak ti to budou muset hodně rychle dohnat.

Jak jste přežil vánoční svátky bez fotbalu?

Do poslední chvíle jsem chodil na ligu, byl jsem i v Mladé Boleslavi, kde byla pořádná zima. Sledoval jsem ligu v televizi až do posledního zápasu. A taky jsem byl na posledním bundnesligovém utkání v Lipsku, kde jste to s manželkou spojili s návštěvou vánočních trhů. A o Vánocích už jsem samozřejmě přemýšlel nad přípravou. Nedočkavě vyhlížím 20. leden.