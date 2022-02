Vysoká porážka na Střelnici trápila mladoboleslavského kouče Karla Jarolíma. „Výsledek je to krutý, ale v poháru je jedno, jestli prohrajete o branku nebo o víc, prostě postupuje Jablonec. První poločas to bylo vyrovnané, možná jsme měli i více ze hry. Bohužel přišla standartní situace a Jablonec šel do vedení. V koncovce jsme to několikrát prováhali nebo neřešili nejlépe, něco šlo vedle a něco chytil brankář Hanuš. Z kraje druhé půle přišla druhá inkasovaná branka a na hráče to padlo. Bohužel jsme ještě inkasovali dvakrát. V defenzívě jsme byli takříkajíc svlečený do naha. Nějaké útočné akce jsme měli, ale k ničemu to nevedlo. Chyběl větší hlad v šestnácte a tlak na soupeře,“ hodnotil Jarolím. Trenérovi Středočechů dělá starosti velká marodka i špatné výsledky na startu jara. Necítí se lodivod tedy v ohrožení? „Dobře se samozřejmě necítím, ale když se najde jiné řešení, tak to se nedá nic dělat,“ pokrčil rameny kouč Boleslavi.

Trenér Petr Rada byl s postupem svého týmu do semifinále soutěže spokojen. „Bylo to pohárové utkání, pro oba důležité. Postup nás drží v nějaké šanci na Evropu. I Mladá Boleslav měla určitě ambice postoupit, protože v lize už má odstup na první čtyřku dost veliký,“ odhadoval trenér Jablonec.

Malínský: Uděláme maximum, abychom Spartu potrápili!

„Je dobře, že ten zápas byl o týden odložený. Mrzí mě ten terén. Ani teď v dalších dnech nemá být dál přívětivé počasí, škoda pro fotbal. Začátek zápasu byl opatrný, po rohu jsme šli do vedení a byli jsme za něj rádi. Byli jsme dál ve střehu a vstup do druhého poločasu byl slušný, podobně jako s Olomoucí. Po prvně jsme se doma dostávali do brejkových situací, třeba Malínským či Černákem. Čtvrtý góly byl dovršením naší snahy. Boleslavským naštěstí finální fáze nevycházela. Ale vůbec ten brankový rozdíl nepřeceňuji. Boleslav je nepříjemný tým,“ uvedl Rada.

Trenér Jablonce do zápasu nasadil od začátku odchovance Černáka a v průběhu dostali příležitost další mladí hráči. „Oni se všichni jeví dobře na tréninku. Jsou to mladí kluci a je to budoucnost Jablonce. Werani, Nykrín, Smejkal, Kinčl, Černák a další. To je generace kluků, která by se tu měla prosadit po těch zkušených jako jsou Hübschman a Považanec. Dnes jsme pošetřili třeba Vencu Pilaře a Tomáš Hübschmana, protože známe jejich schránku,“ vysvětloval Rada a pokračoval. „Celkově jsme ale rádi, že jsme to zvládli a postoupili dál. I když víme, že jedeme v semifinále na Spartu a tam to bude obtížné. Ale teď přepínáme zpět na ligu, tam máme jiné starosti,“ zdvihl pomyslný prst kouč Jablonce před dalším nelehkým programem, který pokračuje na Střelnici už v neděli.

FK Jablonec - Mladá Boleslav 4:0 (1:0)



Branky JAB: 20. Považanec, 50. a 55. Malínský, 68. Silný