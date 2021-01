Prvním odchodem je návrat Tomáše Ladry do Mladé Boleslavi, když jeho mateřský klub uplatnil smluvní klauzuli a z hostování si jej stáhl již po polovině sezóny. "Vždycky je lepší co nejméně změn, abychom neměli velkou obměnu v krátké přípravě. Tomáš Ladra bohužel odešel, byli jsme s ním spokojení a myslím si, že tady byl taky spokojený. Mladá Boleslav využila dodatek ve smlouvě a v zimě se vrátil. Chtěl jsem mu poděkovat, co pro nás odvedl, zapadl tady do party a cítil se tady dobře. Čekali jsme, že by tady mohl vydržet do léta, ale bohužel," říká k ukončení hostování Tomáše Ladry trenér Petr Rada.

Na úvodním tréninku chyběl také útočník Tomáš Čvančara, který má od klubu povolení připravovat se s SFC Opava. Další záležitosti jeho působení v Opavě formou hostování jsou v jednání. "U Tomáše Čvančary by herní vytížení asi nebylo takové, tak uvažujeme o hostování do ligy. To by pro něj bylo dobré," dodává Petr Rada. Novým členem v kádru Jablonce je naopak záložník Tomáš Smejkal, který vyplní mezeru právě po Ladrovi na pravém kraji zálohy. O příchodu hráče širšího kádru reprezentace U21 jsme psali zde.

"O Tomáše Smejkala jsme měli zájem už dřív, ale nedopadlo to. Teď se vedení klubů dohodlo. Je to perspektivní hráč, má kvalitu a čísla v Jihlavě měl nejvyšší. Teď ho ale čeká přechod do první ligy, je to něco jiného. Zapadnutí do kádru tady není problém u žádného hráče," mluví o novém hráči v kabině Jablonce trenér Rada. Z hostování v Mladé Boleslavi se také vrátil útočník Davis Ikaunieks, který se připojí k týmu v úterý.

Do tepla nejedou

Zimní příprava je extrémně krátká a strávíme ji kompletně v domácích podmínkách. Hned v pátek 15. ledna vstoupíme do jarní části zápasem v Teplicích. V pondělí tým absolvoval dvě tréninkové jednotky, to stejné bude v úterý a ve středu nás čeká první přípravné utkání. V Německu v tréninkovém centru Dynama Drážďany vyzveme od 14 hodin účastníka třetí německé ligy. Jestli bude k dispozici přímý přenos na internetu se dozvíme během následujících dní. Druhý přípravný zápas odehrajeme v sobotu proti Dukle Praha.

Ligu odstartují v pátek

"Budeme trénovat v domácím prostředí, odjíždíme akorát na dva dny do Německa, kde hrajeme s Dynamem Drážďany na přírodní trávě, což je dobrý. Máme pak ještě jedno přípravné utkání v sobotu a pak už máme normální týden před ligou, protože začínáme zase jako první v pátek, takže ten týden není ani tak dlouhý. Pauza nebyla tak dlouhá, takže jsem přesvědčený o tom, že hráči z toho nemohli vypadnout. Měli také na nějaké dny individuální plány. Tady mají hráči dobrý přístup k tréninku, takže si hráči udělali, co měli. Je to celé krátké a nikdo jsme to za kariéru nezažili. Tenhle týden ještě můžeme něco potrénovat, ale důležité jsou pro nás ty dva přípravné zápasy," říká ke startu přípravy trenér Petr Rada.

Kádr pro zimní přípravu



Brankáři: Jan Hanuš, Vlastimil Hrubý, Tomáš Vajner

Obránci: Patrik Haitl, Libor Holík, Michal Jeřábek, Jan Krob, Jakub Martinec, Jakub Podaný, David Štěpánek, Jaroslav Zelený

Záložníci: Michal Černák (rekonvalescence po zranění), Robert Hrubý, Tomáš Hübschman, Vladimir Jovović, Miloš Kratochvíl, Vojtěch Kubista (rekonvalescence po zranění), David Macháček, Václav Pilař, Dominik Pleštil, Jakub Považanec, Tomáš Smejkal

Útočníci: Martin Doležal, Jan Chramosta, Davis Ikaunieks (připojí se v úterý), Ivan Schranz, Oliver Velich