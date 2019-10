Dukla Praha – FK Jablonec B 1:0 (1:0)

Vedoucí a manažer týmu Adam Pelta hodnotil výkon hráčů pozitivně. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, hráli jsme dobře na balónu a vytvořili si i akce, standardky a z jedné z nich jsme pak dali gól a vedli 1:0. Soupeř byl velmi silný, rozhodnutý, že nebude doma prohrávat a je hlavně fyzicky výborně připravený. V první půli jsme hráli víc my, ve druhé nás ale Dukla začala fyzicky překonávat, je to nadstandardní soupeř,“ řekl Adam Pelta.

Jablonec se po té zatáhl, chodil do brejků, ale neřešil je. Mužstvo výborně podržel druhý gólman Vajner, který dostal v zápase šanci a předvedl se v ní víc než dobře. „Dalo by se říct, že nám vyhrál zápas, patří mu poděkování. Je to mladý hráč, odchovanec Jablonce a zápas se mu povedl výborně,“ okomentoval výkon gólmana Pelta junior. Závěr utkání byl sice hektický, ale hosté si už situaci na hřišti pohlídali. Tři body zamířily do Jablonce. „Hodně nám také pomohl Vojta Kubista z áčka. Ten využil víkendového volna, přišel a hrál s námi. Takhle by se k tomu kluci z áčka měli postavit. Vojta potřebuje hrát, protože byl dlouho zraněný. Nastoupil do celého zápasu a odvedl výborný výkon,“ uvedl Pelta.

Do první velké šance se dostal Jablonec v 8. minutě zápasu, kdy Haitl našel na levém křídle Skuhravého, jeho průnik do vápna a následná pobídka pro spoluhráče ve vápně vedoucí brankou neskončila. Dukla se pak snažila hru trochu zklidnit, ale Jablonec byl stále více na míči. Ve 23. minutě mohl otevřít skóre Daníček, který se pokusil střelou levačkou na zadní tyč překonat domácího brankáře. Ten však vytáhl skvělý zákrok a nepustil míč za svá záda. Následný rohový kop přinesl příležitost pro Skuhravého, který se snažil z voleje dostat vypadnutý míč od brankáře Dukly do sítě, ale minul branku. V závěru poločasu se Haitl prezentoval přesným centrem na Černáka, který zblízka zakončil. Ke smůle Jablonce předvedl další povedený zákrok brankář Šťovíček a vyrazil míč na roh. Po rohovém kopu ve 39. minutě již Jablonec mohl slavit. Na přední tyči se k zakončení dostal David Skuhravý, jeho první pokus zablokoval obránce, ale dorážku již měl Skuhravý úspěšnou a poslal Jablonec do vedení 1:0! O dvě minuty později mohl navýšit vedení Černák, který se řítil středem hřiště na branku Dukly, ale jeho střelecký pokus jen o centimetry minul domácí branku. Dukla však nesložila zbraně a odpověděla povedenou útočnou akcí, na jejímž konci přišla dobrá střela ze střední vzdálenosti. Ještě lépe si však vedl brankář Vajner, který tento pokus vyrazil.

Po pěti minutách druhého dějství ubránil Jablonec rohový kop a do úniku se dostal Velich. U šestnáctky Dukly se snažil posunout míč na spoluhráče, ale brankář Dukly včas vyběhl a míč vyrazil mimo dosah hráčů Jablonce. Na druhé straně se v 52. minutě opět vyznamenal Vajner, když dokázal skvěle znepříjemnit zakončení Ayonga a míč vyrazil do boční sítě. V 59. minutě mohl Velich zvýšit na 2:0, ale na prodloužený míč z rohového kopu na zadní tyči mu chyběl jeden krok. O chvíli později měla Dukla blízko k vyrovnání, ale Studnička ranou z 30 metrů jen těsně minul šibenici. V 71. minutě Vajner opět likvidoval nebezpečnou akci Dukly, když vychytal samostatný nájezd Palacia! Pět minut před koncem byla Dukla blízko k vyrovnání, Ayong se dostal za obranu a ocitl se sám před Vajnerem. Ten však opět skvěle zasáhl a zneškodnil také tento pokus. V nastaveném čase mohl přidat druhý gól Jablonce Daníček, ale jeho střela z vápna skončila těsně vedle branky.

FK Jablonec B se tímto vítězstvím dostal na 21 bodů po 10 kolech a v příštím kole na domácím hřišti vyzve Sokol Živanice. V souboji o čelo tabulky mají Živanice tři body náskok. Utkání se odehraje tradičně v sobotu 19. října od 10:15 hodin v Břízkách. Přijďte naše hráče podpořit a společně se naladit na odpolední derby v Liberci!

Sestava Jablonce: Vajner, Kubista, Koblížek, Rozkovec, Velich, Dočekal, Daníček, Černák, Haitl, Skuhravý, Štěpánek, Richter, Munzar, Buchlovský, Kinčl