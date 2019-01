Jablonec nad Nisou – Nový rok 2019 přivítaly fotbalové Čertice hned o letošní první sobotě účastí v halovém turnaji, který v Sázavě na Benešovsku tradičně pořádá bývalý ženský klub FK Uhlířské Janovice.

Pod vedením trenéra Jana Štola (klečící) se fotbalistky v týmu Čertic připravují na novou sezónu. | Foto: Ladislav Brandejský

„Byl to pohodový vstup do nového roku, od kterého si slibujeme stabilizaci kádru. Ta je velmi potřebná pro další plánovaný krok vedoucí k případnému možnému návratu do ženských fotbalových soutěží,“ řekl ke klubovým cílům letošního roku předseda a trenér Jan Štol.

Sestava Čertic v Sázavě: Šárka Kučerová Erika Doubková, Eliška Živělová, Michaela Žižková, Michaela Třísková, Lucie Ničová, Pavlína Forstová a Nikol Šírová. Trenéři Jan Štol a Karel Vodrážka. Foto: Ladislav Brandejský