Držkov B - Jenišovice B 2:2 (1:1) PK 6:5

V úvodních minutách utkání byla hra vyrovnaná, ale v 10. minutě se hosté dostali do vedení. Domácí potom měli řadu šancí, ale když už se trefili mezi tyče, stál tam připravený gólman.

V závěru první půle utekl Ševčík a když chtěl posunout míč do strany, tak mu ho ukopl Svoboda. Ke smůle Jenišovic se trefil přesně do vlastní brány. Ve druhém poločase se domácí tým dostal do vedení po hlavičce střídajícího Fišera. To jim však vydrželo pouze čtyři minuty, když vyrovnal na 2:2. Poté následovaly pokutové kopy, ve kterých to již vypadalo, že hostující gólman dokáže penaltu chytit.

Ale domácí Hruška ji se štěstím proměnil. V šesté sérii jeden z hráčů Jenišovic minul branku. Díky tomu tak rozhodl o tom, že bod navíc si připsalo mužstvo Držkova.

Branky: 41. Svoboda (vl.), 70. Fišer 10. Kočí, 74. Hradecký. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Rozhodčí: Lebeda, Kafka, Lupa. Diváků: 50.

Držkov B: Mrkvička - Hruška, Machula J., Dvořák J., Machula V. Janko, Dvořák E., Batěk (68. Paldus), Linhart Ševčík (57. Soukup), Stumer (57. Fišer).

Jenišovice B: Prokopec - Svoboda, Bernard, Strnad (46. Aron), Resl Kočí, Rác (68 Bočok), Imlauf, Hradecký Randák Pekař.