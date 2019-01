V dalším zápase 1.B třídy přijel tým Plavů na hřiště vedoucích Lučan.

LUČANY – PLAVY 1:1 (0:1)

Domácí hráli poprvé na jaře na svém stadionu před kvalitní diváckou kulisou. Byla na nich znát nervozita, nedařila se kombinace, a tak nebezpeční byli hosté z Plavů. V úvodu zápasu, po několika špatných rozehrávkách Lučan, se soupeř dostali do tlaku. Zahrávali několik rohů a byli nebezpečnějším týmem. Hrozili též po dlouhých nákopech hostujícího gólmana Nežádala. Domácí hráli velice špatně a výsledkem byl gól ve 43.minutě hostujícím Černým.

Poločas tak skončil 0:1 pro hosty. Do druhého poločasu nastoupili Lučanští s cílem vyrovnat. Ve 46 minutě loboval domácí Purm Nežádala, který balón vytěsnil na roh. Ve 47. minutě domácí Kohout pálil a jeho střelu zastavila tyč. Domácí začali hosty přehrávat a vytvářeli si gólové šance, avšak bez efektu. Když už se zdálo, že si hosté odvezou všechny tři body, tak v 90. minutě se do toho opřel domácí kapitán Bukvic a střelou z 25 metrů vymetl šibenici Nežádalovy branky. Lučany chtěly ještě v nastavení strhnout vedení na svoji stranu, ale Plavy se už ubránily.



Hodnocení trenéra domácích Jakuba Chroustovského:

„Šli jsme do utkání s cílem vyhrát. Začali jsme však velice špatně. Snažili jsme se kombinovat, ale na těžkém terénu se to hráčům nedařilo. Hosté hráli jednoduše, nakopávali balóny, byli u všeho rychlejší a důraznější. První poločas byl v jejich režii a zaslouženě ho vyhráli. O poločase byla v kabině trošku bouřka. Kluci do druhé půle vlétli a hráli tak, jak by měli a místy jsme měli trvalou převahu a hosty moc za půlící čáru nepouštěli. Vytvořili jsme si spoustu gólových příležitostí, ale neproměnili je. Nakonec vyrovnal náš kapitán Petr Bukvic nádhernou střelou do šibenice. Naším cílem bylo tento zápas vyhrát. Ztratili jsme tři body. Férově však musím říci, že Plavy byly lepší v prvním poločase, my ve druhém. Takže bod, vzhledem k průběhu zápasu, brát musíme.“



Branky: 90. Bukvic – 44. Černý. Rozhodčí: Šmíd, ŽK: 0:3. Diváků: 90

Sestava Lučan: Sobotík, Horký, Št. Sobotík, Berndt, Purm, Röschl, Koudelka, Nesvadba, Kohout, Bukvic, Pavelka, Patočka, Hušek, Svozil, Spanilý

Sestava Plavů: Nežádal, Balatka, Černý, Votoček, Jelínek, Jón, Lédl, Svačina, Rimský, Toman, L. Černý, Sitarčík, Šimerda, Jandura