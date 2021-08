V jednoznačnou partii proměnili dnes fotbalisté Přepeř duel 2. kola MOL Cupu. Účastníka B skupiny České fotbalové ligy, FC Písek, na domácím hřišti rozstříleli 6:0. Pěti branek přitom svěřenci trenéra Josefa Petříka mladšího dosáhli již v prvním poločase.

FK Přepeře – FC Písek 6:0

Úterní odpoledne nabídlo tři pohárové předkrmy před výraznějším středečním programem a jeden ze zápasů hostily Přepeře. Jelikož se potkaly dva třetiligové celky, dala se očekávat vyrovnaná partie.

Že tomu tak ale nebude, ukázala už úvodní půlhodina. Převahu Severočechů proměnil ve vedoucí branku už po devatenácti minutách Hadaščok a za pár minut bylo v ochozech ještě veseleji. V rozmezí od 23. do 28. minuty totiž Kventsar, Nesvatba a Novák přidali do písecké sítě další čtyři góly a o postupujícím do třetího kola bylo definitivně rozhodnuto.

Krátce před pauzou zvyšoval na 5:0 Bulíř a při odchodu hráčů do kabin nešetřili přítomní diváci potleskem na adresu domácích fotbalistů. Nutno zmínit, že ani jeden ze soupeřů nenastoupil kompletní, hlavně hosté některé z opor šetřili a na hřiště trenér poslal výrazně mladou sestavu.

Po přestávce už se duel spíš dohrával. Přepeřští maximálně využili možnost střídání, tři hráče vyměnili i hosté, střeleckou municí už ale fotbalisté šetřili. Až dvě minuty před koncem dal výsledku tenisovou podobu střídající Synek a klub z Českého ráje se teď může těšit na los 3. kola.

V něm by Přepeře stejně jako loni mohly klidně narazit na prvoligového soupeře. Vždyť v čerstvé paměti ještě členové klubu i fanoušci jistě mají památný duel na půdě plzeňské Viktorie.

Fakta – branky: 19. Hadaščok, 23. Kventsar, 25. Nesvadba, 28. Novák, 37. Bulíř, 88. Synek. Rozhodčí: L. Tryzna. ŽK: 2:2. Diváci: 160. Poločas: 5:0. FK Přepeře: Truksa – Tvaroha, Kventsar (54. Elbel), Nesvadba, Knejzlík – Martan, Pavlata, Jarosz (54. Janošík), Bulíř (54. O. Tobiáš), D. Novák – Hadaščok (65. Synek).

Josef Petřík ml., trenér FK Přepeře: „Musím na úvod říct, že na postupu do dalšího kola nám hodně záleželo. Přijel k nám sice výborný soupeř, druhý tým A skupiny ČFL, ale všichni jsme se na utkání dokonale soustředili a po zásluze jsme jej zvládli. V mistrovské soutěži máme za sebou dvě smolné porážky, ačkoliv to herně nebylo špatné. O to víc byli kluci hladoví. Doma si věříme, jednoznačně rozhodl vstup do zápasu, po půlhodině bylo po zápase. Kluci splnili do puntíku, co jsme si před utkáním řekli, na míči jsme byli silní, navíc produktivní, týmu o přestávce nebylo co vytknout. Ve druhé půli se duel víceméně dohrával. Soupeř měl v zápase jednu šanci, my nějaké ještě zahodili, rozdíl ve skóre řekl bych odpovídá.“

Zbylé úterní výsledky: Mladá Boleslav – Vyšehrad 3:0, Uherský Brod – Jihlava 1:2.