Utkání sledoval manažer B týmu Adam Pelta. Jak se mu výkon Jablonce líbil? „Slavie přijela s Krmenčíkem a mladými kluky. V prvním poločase jsme nehráli špatně. Byli jsme zdecimovaní zraněními, do zápasu nastoupilo pouze třináct hráčů. A někteří ještě hráli se zraněním, například Rozkovec nebo Skuhravý. Ale přesto do zápasu šli. Utkání to bylo dobré. Dokázali jsme se v jeho průběhu zvednout.“Domácí zpočátku 2:0 prohrávali. Pak se jim podařilo vyrovnat na 2:2. Přihlížející fanoušci viděli na umělce v Břízkách hodně šancí na obou stranách. Jednu pořádně velkou měl na kopačkách také jablonecký Vojta Werani. V prvním poločase také mužstvo Jablonce výrazně podržel výborný gólman Vajner. V přípravě rezervy určitě utkání s pražskou Slavií splnilo svůj účel. „Pro nás to byl dobrý zápas. Byli jsme sice na hraně toho, jestli ho nezrušíme kvůli vysokému počtu zraněných. Bylo nás málo ale nakonec jsme do toho šli. A zahráli si zase v trochu jiném složení než obvykle. Několik šancí jsme viděli také u Krmenčíka. Ale gól nedal, v zakončení se trápil. Tento zápas s dobrým soupeřem svůj účel splnil,“ zhodnotil utkání rezervy Adam Pelta.

FK Jablonec B – SK Slavia Praha B 2:4.

Branky: Kinčl, Daníček – Zeronik, 2x Krmenčík, Vorel.

A mužstvo bude v přípravě pokračovat dál. Jak manažer Pelta potvrdil, už v sobotu 26. února sehrají další duel v Praze s týmem Žižkova. „To bude zajímavá konfrontace a už generálka na blížící se začátek soutěže.“ Start ČFL se blíží, mistrovské zápasy jsou v plánu už za tři týdny.