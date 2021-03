V 27 letech už má za sebou několik fotbalových štací. Zkusil si i angažmá v Německu. Aktuálně kope I.A třídu v Mimoni. Nejvíce ale Martin Válek vzpomíná na mládežnické léta v Mladé Boleslavi.

„Tehdy jsme poráželi nejlepší mládežnické týmy v republice. Mladá Boleslav je srdcovka,“ má jasno Martin Válek.

Martin Válek aktuálně patří do kádru fotbalového klubu v Mimoni.Zdroj: Zdroj: facebookMartine, první otázka se přímo nabízí. Od loňského října stojí nižší fotbalové soutěže. Zelený trávník a míč už musí hodně chybět, viďte?

Určitě to hodně chybí. Nikdo z nás takovou situaci nezažil. Je to katastrofa. Když můžu, tak si jdu zaběhat, fotbal mi to ale nenahradí. Někdy je to hodně frustrující.

Věříte, že se do léta nějakým způsobem rozjede krajská I.A třída?

Strašně moc bych si přál, aby se rozjely všechny soutěže. Především ty mládežnické, protože děti jsou zavřené doma už moc dlouho. Nemůžou sportovat, je mi jich hodně líto. Pokud se co nejdříve nezačne, tak to bude mít na celou příští generaci opravdu velký dopad. To je potřeba si uvědomit.

Myslíte si, že další fotbalový ročník proběhne bez komplikací?

Budu pozitivní a myslím si, že ano. Pevně v to doufám!

Pojďme k vám. Jak jste se dostal k fotbalu? V kolika letech to bylo?

Fotbal jsem začal hrát v pěti letech právě v Mimoni. Klasicky mě k němu přivedl táta, který mě tady trénoval snad už od mladších žáků do té doby, než jsem odešel do České Lípy.

Máte za sebou už několik klubů, zahrál jste si i v Německu. Na jakou štaci nejvíce vzpomínáte?

Po sportovní stránce to byla určitě Mladá Boleslav, hráli jsme nejvyšší mládežnické soutěže, ať už to byla extraliga, nebo liga. Tehdy jsme poráželi nejlepší mládežnické mančafty v republice. Ať už to byla Sparta, Baník, Slavia, nebo Olomouc. Na tohle mám nejvíce vzpomínek, Boleslav je prostě moc srdcovka. Co se ale kabiny týče, tak nejlepší partu jsem zažil jednoznačně v Holanech. Prostředí, sponzor, předseda, realizační tým. Na tuhle anabázi taky rád vzpomínám.

A co vaše angažmá za hranicemi?

Německo? To byla fakt krásná zkušenost. Přál bych to každému fotbalistovi.

Vystřídal jste hodně angažmá. Čím to, že jste tak „přelétavý“?

Šlo to asi nějak samo, nebylo to se mnou úplně jednoduchý. Člověk se ale pořád vyvíjí. Byl jsem mladej a měl svojí hlavu. Teď vím, že jsem kolikrát dělal hrozný nesmysly. Ničeho ale nelituji! Za to všechno jsem vděčný. Přes svojí komplikovanou osobnost jsem měl možnost hrát kvalitní soutěže, zahrát si v zahraničí, poznat spoustu lidí, kamarádů, týmů, krásných prostředí. Neměnil bych.

Teď kopete I.A třídu v Mimoni. V jaké kondici je tamní fotbalový klub?

Já myslím, že tady byl vždycky potenciál. Už za mě odcházeli kluci z Mimoně do Boleslavi, Liberce, Jablonce, nebo třeba i do Slavie. Mládež? Troufnu si říct, že na naše poměry je tady nadstandardní. Co se týče můžu, tak máme A i B tým. Funguje to v pohodě, lidí je tady dost. Navíc se teď řeší možnost větší spolupráce s městem Mimoň, to by místnímu fotbalu určitě pomohlo.

V jakém stavu je podle vás fotbal na Českolipsku?

Vzhledem k tomu, že už se víc jak rok nehraje, tak nemám vůbec přehled. Takže odpověď na tuhle otázku se asi dozvíme, až se rozjedou naplno soutěže.

Jak prožíváte aktuální dobu, která je plná zákazů, opatření a omezení pohybu?

No, jsem doma…. Koukám na filmu, hraji playstation. Když hraje Sparta, tak se podívám na fotbal, otevřu si pivo a objednám italskou pizzu z naší GTA. Až pojedete v létě kolem, tak se určitě zastavte ochutnat. Lepší pizzu v okolí nenajdete.



Máte pořád pěkný fotbalový věk. Co nějaké další fotbalové ambice?

No, už asi ne (smích). Moje ambice už jsou úplně někde jinde. Vždycky si rád přijdu s klukama kopnout, dát si pivo po zápase, posedět, zasmát se, ale hnát už se nikam nebudu. Jediná ambice, kterou v budoucno mám, je trenérská licence. Chtěl bych učit mladé kluky lásce k fotbalu.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte?

V současnosti rozjíždím něco nového, ale nechci o tom zatím moc mluvit.

Kariéra Martina Válka



Jiskra Mimoň (odchovanec)

FK Česká Lípa

FK Mladá Boleslav

FK Varnsdorf

SK Hlavice

SG Motor Cunewalde ( Německo )

TJ Doksy

FC Nový Bor

Dynamo Holany

TJ Jestřebí-Provodín