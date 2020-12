FK Jablonec – FC Viktora Plzeň 3 : 2 (0 : 2)

Byla to ale Viktorka, které začala v utkání aktivněji, zřejmě s vědomím, že další ztrátu bodů si nemůže dovolit. Domácí celek ale staví svoji hru na důrazné a důsledné obraně a do větších možností svého soupeře nepouštěl. To platilo pouze do 12. minuty, kdy přišel centr před domácí branku z pravé strany, Beauguel ještě nezakončil, k odraženému balonu se ale dostal Bucha a ten se již v koncovce nemýlil a poslal Plzeň do vedení.

A v následujících minutách se hosté dostali do tlaku, který přerušila až Schranzova rána z dálky, kterou musel likvidovat gólman Hruška a domácí poté zahrávali rohový kop. Bez efektu. Ale Jablonečtí přeci jen hru vyrovnali a s Považancovou střelou měl hostující Hruška starosti. Hra se poměrně rychle přelévala a přišly i šance, nejprve hostí, když Buchovu střelu vyrazil Hanuš nohou.

Poté na druhé straně zasáhl Schranz ve skluzu centr Pleštila, balon ale šel mimo. Téměř vzápětí zahrozili Plzeňští a aktivní Bucha byl centimetry od vstřelení druhé branky, když jeho pokus z hranice velkého vápna zastavila tyč domácí svatyně! Střelec se pak radoval o pět minut později. Ve 36. minutě jeho pokus tečoval Beauguel do protipohybu domácího brankáře Hanuše a balon skončil v síti domácího gólmana.

Jenže radost byla předčasná – kontrola VAR potvrdila, že tečující hráč byl v ofsajdu. Aktivita v těch chvílích byla hlavně na kopačkách hostí a domácí obrana si nemohla stěžovat na nedostatek práce. V samotném závěru Plzenští opakovaně zahrávali rohový kop . A ten druhý přinesl, po cetru Buchy a přesné, tvrdé hlavičce Beauguela vedení Plzně 2 : 0. Byl to ukázkový gól do šatny. Do ní tedy odcházeli jasně spokojenější hosté, kteří měli většinu času hru ve své režii.

Do druhého poločasu nastoupili jablonečtí se třemi změnami v sestavě. Trenér Rada vyměnil Hrubého, Pilaře a Pleštila za Doležala, Jovoviče a Ladru. První výrazné vzrušení pak přinesla 53. minuta, kdy Schranz ještě z úhlu na vyběhnuvšího Hrušku nevyzrál. Poté ještě přišel Kubistův pokus hlavou, bohužel nad branku hostí.

Co se nepovedlo v padesáté třetí minutě, vyšlo v padesáté osmé. Podaný z levé strany poslal centr před branku Plzně, na míč si naskočil Martin Doležal a přesnou hlavičkou snížil na 1 : 2. Pro Plzeň tak přišel trest za „ volnější “ přístup ke hře v úvodu druhého poločasu. A pro domácí odměna za snahu a nasazení. A to pokračovalo i nadále, naděje na zvrat žila. A ten přišel! Po rohovém kopu střílel Holík, zasáhl však jen spoluhráče Doležala, ovšem ten přistrčil míč na Zeleného, který střelou z hranice pokutového území trefil přesně k tyči a bylo vyrovnáno!

Dvacet minut před koncem se tak začínalo od srovnaného stavu. Plzeň měla obrovskou šanci v 74. minutě, když byl již domácí brankář Hanuš překonaný, na brankové čáře ale zaskočil stoper Martinec. A protože platí nedáš – dostaneš, o pár minut později se radovali domácí borci! Kubista hlavou přihrál míč Ladrovi, který dal housle protihráči a střelou k tyči poslal svůj tým do vedení! Jablonečtí tak dokonali neskutečný obrat a třináct minut před koncem vedli 3 : 2!

Plzeň se však nevzdávala a Hanuš po hlavičce Ondráška svůj tým v 82. minutě reflexním zákrokem podržel. A stejně tak tomu bylo v již nastaveném čase, když bezpečně skryl ve své náručí balon opět po hlavičce Ondráška. A Jablonečtí své vedení udrželi a zaslouženě po strhujícím druhém poločase zvítězili.

Branky: 58. Doležal (Podaný), 66. Zelený (Doležal), 77. Ladra (V. Kubista) – 12. Bucha, 45+1. Beauguel (Bucha)



FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Podaný – Považanec (C)( 94. Čvančara) – Pleštil (46. Ladra), R. Hrubý (46. Doležal), V. Kubista, Pilař (46. Jovović) – Schranz (87. Hübschman).



FC Viktoria Plzeň: A. Hruška – M. Havel, Hejda, Brabec (C), Limberský (84. J. Kovařík) – Bucha, Kalvach, Al. Čermák (73. Ondrášek) – Kayamba (64. Alvir), Beauguel, Ba Loua (84. Káčer).