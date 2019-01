Jablonecko - V první várce dohrávek okresního přeboru, které byly na programu ve středu, se více dařilo favoritům. Tanvald porazil béčko Jenišovic, Albrechtice zdolaly Josefův Důl a Smržovka vybojovala tři body v Janově. Utkání Hodkovic s Kořenov se nedohrálo, ale stav 3:0 po poločase zůstal v platnosti. Duel totiž skončil pro malý počet hráčů hostů.

Tým Albrechtic ve středu porazil Josefův Důl (ve žlutých dresech) 4:0. | Foto: DENÍK/Martin Bergman

Tanvald - Jenišovice 4:0 (1:0)

Domácí Jiskra vstoupila do zápasu velmi dobře, když míč mířící do autu nakonec vybojoval Kristek, který přesnou přihrávkou našel Lorence, a ten s přehledem rozvlnil síť. O pár minut později došlo ke sporné situaci, když centr domácího hráče ve vápně srazil rukou hostující bek, ale penalta se nepískala. V 19. minutě poprvé vážněji zahrozili hosté. Nepříjemnou střelu pod horní tyč brankář Koželuh konečky prstů vyškrábl jako kelímek od jogurtu nad břevno. Následovala nudná pasáž bez šancí na obou stranách a poločasové skóre se neměnilo. Ihned po nástupu z kabin však udeřil Tanvald znovu. Po hře bez nápadu, z převážné části první půle, pomohl domácím ke vstřelení branky zřejmě pánbůh. Kadlic v gólové pozici trefil přesně na zadní tyč 2:0. V 55. minutě svým typickým průnikem po pravé straně zatáhl balón Borski, centroval do šestnáctky, kde poctivě dobíhal Lorenc. Jeho střelu gólman vyrazil pouze před volného Kadlice, který druhým gólem v zápase upravil na 3:0. V minutě 74. Lorenc na levém kraji velkého vápna vypálil jako z minometu a míč se krásně snesl na tyč a od ní „angličákem" za záda gólmana. Hosté v celém zápase výraznější šanci nezaznamenali, i když herně byl zápas vyrovnaný. Tentokrát rozhodlo štěstí, a to se přiklonilo k domácím.

Branky: 4. a 73. Lorenc, 46. a 56. Kadlic. Rozhodčí: Vasko, ŽK: 0:3. Diváků: 68. Tanvald: Koželuh - Borski, Kadlic, Gombala, Kristek, Svoboda (46. Pokorný), Prusík, Trmal, Lorenc, Sklenička, Schmied (77. Pohořalý). Jenišovice: Bočok - Strnad, Preisler, Schmidt, Vodháněl, Strnad, Rosenbaum, Kalousek, Kočí, Vlasák, Imlauf.

Albrechtice/Jiřetín - Josefův Důl 4:0 (0:0)

O svátku se dohrávalo další sousedské derby, které papírově mělo jasného favorita. To si myslel každý z diváků, ale první poločas tomu vůbec nenasvědčoval. Domácím hráčům vycházely špatně přihrávky a i v obraně to nebyla žádná sláva. Střely na branku obou mužstev byly žalostné, a to pouze tak 3:3. Po změně stran se začal už konečně hrát fotbal hlavě od domácích hráčů, kteří měli ještě výhodu větru na branku hostí. V 52. minutě Sedlák krásnou střelou z pětadvaceti metrů poprvé rozvlnil síť hostující branky. V 60. minutě střelu Koldovského si hostující Procházka srazil do vlastní branky. V 78. minutě po centru z rohu se nádherně hlavou trefil Verner, a to ještě nebyl konec, když v 84. minutě střelou za velkým vápnem k tyči dokončil porážku Josefova Dolu Vávra. Domácí mužstvo konečně po třech porážkách získalo tak potřebné vítězství a tři body do tabulky. Na závěr hostující hráči neudrželi klidné nervy a zbytečně faulovali za cenu žlutých karet.

Branky: 52. J. Sedlák, 60. Procházka (vlastní), 78. Verner, 84. Vávra. Rozhodčí: J. Pánek, ŽK: 0:2. Diváků: 160. Albrechtice: Brož - Jelínek, Věříš (80. Rádl), Bártl, L. Koldovský - Vávra, J. Sedlák, Trdla, Milichovský - V. Koldovský, Verner. Josefův Důl: Német - Moudrý, Volek, Procházka, Augsten (70. Čvirk) - Vrňák (74. Scholze), Bělohradský, Rezler, Oberhofner - Efenberk, Mladonický.

Janov - Smržovka 0:2 (0:0)

Smržovka potvrdila na janovském písku roli favorita. Hosté, kteří jsou v tabulce ve vyšších patrech, byli fotbalovější a měli více ze hry. Nicméně příliš šancí si nevytvořili a domácí hráči na tom nebyli o moc lépe, takže poločas skončil bez branek. Po změně stran si hosté přeci jen nějaké vyložené šance vytvořili a dokázali je také přetavit v góly. Nejprve se prosadil Štěpánek a zanedlouho jej následoval Skála. Janov se sice po první obdržené brance zlepšil a začal hrát více dopředu, ale druhá trefa v domácí síti rozhodla o vítězi zápasu. Kdyby domácí hráči více svého soupeře zatlačili, mohla být z výsledku také remíza, ale Smržovka si průběh zápasu pohlídala.

Branky: 58. Štěpánek, 69. Skála. Rozhodčí: M. Šoun, ŽK: 3:1. Diváků: 90. Janov: Ducháček - Puchrík, M. Martínek (73. Huk), Zámečník, R. Martínek - Pilz, Svoboda, Zima, Majer - Suchánek, Dejmek. Smržovka: Macek - Beránek, Patočka, Sucharda, A. Brož - Skála, Jelínek (84. Červenka), Štěpánek, Hrabánek (74. Dressler) - L. Brož, Sekanina.

Hodkovice - Kořenov 3:0 nedohráno

Hosté přijeli na utkání s velmi oslabenou sestavou a vzhledem k tomu, že měli málo hráčů, museli nastoupit i starší hráči a trenéři. To bylo v zápasu znát a v průběhu prvního poločasu, který domácí vyhráli 3:0, se několik hráčů Kořenova zranilo a nemohlo tak pokračovat ve hře. Do druhé půlky nastoupili hosté jen v osmi hráčích. Po zranění dalších z nich klesl počet hráčů pod sedm a rozhodčí zápas předčasně ukončil ve 48. minutě. Podle STK platí výsledek dosažený na hřišti.

Branky: 2. a 24. Matějka, 36. Pánek. Rozhodčí: P. Linhart.