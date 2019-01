Jablonecko - Fotbalový krajský přebor měl na programu dohrávané 1. kolo soutěže. Z týmů Jablonecka se doma dařilo Velkým Hamrům, které vyhrály nad Višňovou 1:0, a Pěnčín zvítězil v Hrádku 3:2. Železný Brod pak doma získal jen bod s Rapidem za remízu 3:3. Desné se poslední zápas nepovedl a prohrála 4:0.

Velké Hamry – Višňová 1:0 (1:0)

Domácí tým v minulém kole těsně prohrál v Doubí a chtěl se tak pokusit získat body doma. Od začátku se se hrál aktivní fotbal se šancemi na obou stranách, ale žádná gólem neskončila. To se změnilo až v 23. minutě. Horváth zahrával druhý ze série rohových kopů a míč posadil na hlavu Řezáčovi, který hlavou nasměroval Hamry k vítězství. Pár minut po vedoucí brance mohl přidat druhý zásah do hostující sítě Miček, ale ve stoprocentní šanci se mu nepodařilo zpracovat přesně míč… Hosté z Višňové po inkasované brance chtěli rychle vyrovnat, ale obětavost a dobrá práce obrany Velkých Hamrů byla proti. Hamry tak šly do kabin s vedením 1:0.

Ve druhém poločase byl tlak Višňové o poznání větší, ale při Hamrech chvílemi stálo i štěstí. K tomu, že se skóre neměnilo, přispěla také mizerná koncovka hráčů hostí. Nicméně tím, že se hosté cpali před branku Hamrů, vznikl prostor pro brejky a dvougólové vedení mohlo přijít po jednom z nich, ale Miček byl opět nepřesný. Čím více se blížil konec zápasu, tím více stoupala nervozita hostů a Štrbák se poroučel předčasně do kabin po atakování dvou hráčů Hamrů. Domácí si již závěrečné minuty pohlídaly a poslední podzimní zápas Hamry zvládly se ziskem tří bodů.

Branka: 23. Řezáč. Rozhodčí: Vlk, ŽK: 3:2, ČK: 85. Štrbák (Višňová). Diváků: 60. V. Hamry: Blahna – Zajíček, Průcha, Stolín, Jiřikovský – Řezáč (80. Prousek Vl.), Kobr, Šimek, Mihálik – Horváth (68. Říha), Miček D.

Hrádek – Pěnčín 2:3 (0:2)

Oba soupeři se v polovině týdne domluvili, že utkání sehrají v Hrádku nad Nisou místo v Pěnčíně. Na oba celky tam čekal kvalitně připravený pažit, na kterém byl šťastnějším tým hostů, který vyhrál 3:2.

Bojovné utkání začal lépe Pěnčín, který šel do vedení již v 10. minutě. To se po rohovém kopu Pszyka prosadil Hlavou Heinrich. Pak mohli domácí srovnat v 19. minutě, ale trestný kop z pětadvaceti metrů zlikvidoval gólman Pivrnec. Další změna skóre se tak udála opět na druhé straně. Ráček dlouhým pasem našel Záveského, který centroval do vápna, kde úřadoval Zapadlo a skóroval. Před poločasem mohli domácí korigovat stav, ale Hořákova dělovka si cestu mezi tyče nenašla.

Začátek druhého poločasu patřil hostům. Nejprve zůstal nevyužit po pěti minutách trestný kop z hranice vápna, ale v 52. minutě vyšel Pěnčínu brejk, kdy Chlomek našel Honzu Matějčka, který vyslal do zakončení Zapadla, a bylo to 3:0. Domácí se přeci jen dočkali branky, bylo to v 58. minutě, kdy se přesně trefil Tomáš Janáček. Hrádek po brance ožil a velkou šanci měl nestor hrádeckého fotbalu Libor Janáček, když zatočil přímý kop mezi tyče, ale gólman Pivrnec na poslední chvíli střelu zneškodnil. Ovšem v 77. minutě kapituloval podruhé, kdy dával Hetver na 2:3. Jenže víc toho Hrádek nestihl a navíc dohrával jen v deseti, když se po dvou žlutých kartách nechal vyloučit Mizera. Díky této výhře si Pěnčín udržel druhé místo a navíc má ještě k dobru dohrávku. Příští sobotu změří síly na domácím hřišti se Skalicí.

Branky: 58. Janáček T., 77. Hetver – 23. a 52. Zapadlo, 10. Heinrich. Rozhodčí: Řeháček ml., ŽK: 4:4, ČK: 87. Mizera (Hrádek). Diváků: 100. Pěnčín: Pivrnec – Ráček, Heinrich, Balásek, Regenermel – Záveský (71. Matějček P.), Matějček J., Pszyk, Zapadlo – Hájek (58. Hlubuček), Chlomek (90. Jiskra).

Železný Brod – VTJ Rapid 3:3 (2:0)

Fotbalisté Železného Brodu se podruhé v řadě představili na domácím pažitu, kde hostili VTJ Rapid. Díky čtyřminutovému výpadku se oba soupeři rozešli smírně 3:3.

Zápas přitom pro Železný Brod začal velmi dobře a již v 6. minutě otevřel skóre Maryško a načal tak své velké představení. Po dalších třiceti minutách totiž slavil přesný zásah podruhé a Železný Brod šel do kabin za stavu 2:0.

Vydařený byl i vstup do druhé půlky utkání z pohledu domácích. Aktivní hru Brodu dokázal Maryško v šedesáté minutě přetavit ve svou třetí branku. Tento stav zřejmě domácí hráče natolik uspokojil, že doslova přestali hrát. Toho ale hosté využili maximálně. Nejprve v 64. minutě snížil Hegr, pak skóroval Henzl a v 68. minutě svým druhým gólem vyrovnal na 3:3 opět Hegr! Nevídaný zvrat v utkání… V následujících minutách se čekala drtivá bitva o vítězství, ale utkání se již takříkajíc jen dohrálo a oba soupeři se rozešli smírně za remízu 3:3. Železný Brod tak nevyužil možnosti dostat se na druhé místo a je stále na třetí příčce.

Branky: 6., 36. a 60. Maryško – 64. a 68. Hegr, 67. Henzl. Rozhodčí: Brož, ŽK: 3:2. Diváků: 100. Ž. Brod: Kordík – Král, Havrda, Maňkoš, Vozka – Hartl, Wanacki (87. Hadač L.), Maryško, Hadač P. – Holeček, Šilhán.

Desná – FKP Turnov B 0:4 (0:2)

Hosté v klasické béčkové sestavě bez áčkařů si od počátku vytvořili tlak dobrou hrou a dvakrát měl velké šance Vavřich. Ve 23. minutě se Pěnčín-Turnov B ujal vedení, kdy Vavřich přesnou střelou z vápna zakončil útok. Za další čtyři minuty bylo skóre 2:0, to se po kombinaci ze strany prosadil Čermák. Domácí větší šanci ke skórování neměli, naopak Jaček mohl náskok hostů navýšit. V 51. hosté přidali třetí branku, kdy se ve vápně uvolnil Vavřich a tvrdou střelou umístil míč přesně. Domácí bojovali o čestný úspěch, ale ten jim přán nebyl. Navíc před koncem zakončil individuální akci Bezenka opět Vavřich a zkompletoval tak svůj hattrick.

Branky: 23., 51. a 84. Vavřich, 27. Čermák. Rozhodčí: Blaschke J., ŽK: 2:1. Diváků: 160. Desná: Žanta – Kulhánek, Křemen (24. Hollmann), Kořínek P., Albert – Šindelář, Kobylka (77. Smoleňák), Pipek, Kopal – Jech, Špaček.