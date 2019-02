Mníšek /FOTOGALERIE/ - Fotbalisté Velkých Hamrů se dokázali probudit po dvou neúspěších a naplno bodovali na hřišti soupeře. Porazili Novou Ves na hřišti v Mníšku těsně 0:1.

Nová Ves – Velké Hamry

0:1 (0:0)



Zápas začali aktivněji domácí a vytvořili si několik dobrých šancí, z nichž dvě byly téměř stoprocentní gólovky. Navíc v 8. minutě zazvonila tyč branky hostí.



Pak se oba celky mírně zatáhly, ale byly to právě hosté z Velkých Hamrů, kdo mohl těsně před koncem prvního dějství poprvé rozvlnit síť. Pešat J. ale ve své obrovské šanci gól nedal.



Druhý poločas byl v režii Velkých Hamrů. Hráči si vytvářeli šance a příliš domácí borce nepouštěli do hry. Agresivní chuť po vítězství přinesla změnu stavu v 60. minutě. Po několika slibných šancích mířil přesně Miček – 0:1.



Tento gól byl také nakonec jediný, který v zápase padl a tři body za výhru tak putují do Velkých Hamrů. Nutno říct, že hosté si vítězství zasloužili hlavně za bojovnost a kombinační hru ve druhém poločase.



Branka: 60. Miček. Rozhodčí: Miklovič, ŽK: 0:3. Diváků: 50.

V. Hamry: Miček D. – Urbanec, Pitro, Prousek L., Jiříkovský – Cvirti (88. Zajíček), Kobr, Pešat J. (46. Prousek V.) – Pešat L., Miček (90. Pelc), Mihálik.

