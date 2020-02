K dalšímu utkání II. hokejové ligy nastoupí jablonečtí Vlci dnes, ve středu 26. února od 18 hodin na domácím ledě. Přivítají celek Bíliny.

Ta se aktuálně usadila na posledním, devátém místě tabulky s 23 body. Domácí Vlci na tom nejsou o moc lépe, patří jim sedmé místo se 39 body.

Na šesté místo, zaručující účast v předkole play off, ztrácejí Vlci osm bodů. Znamená to tedy, že by museli všechna zbývající utkání vyhrát a Trutnov , který je v tabulce před nimi, by musel prohrát. I když se to dostává spíše do oblasti teorie, pokusí se jablonečtí hokejisté o nemožné. První krok k tomu je vítězství nad Bílinou v dnešním zápase. V sobotu pak hostují Vlci ve Dvoře Králové a základní část soutěže zakončí ve středu 4. března opět v domácím utkání proti Nové Pace. Přijďte Vlky v jejich snaze podpořit, potřebují to.