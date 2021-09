Projektu Deníku Zaměstnanecká fotbalová liga se zúčastnil také tým Střední školy Kateřinky Liberec. A mezi muži nastoupila i jediná žena. Jediná nejen v týmu. V prvním kole Libereckého kraje, které se odehrálo na umělce v Desné, oblékla modrý dres Tereza Pohanková.

Jak se zrodil tým vaší školy?

Dozvěděli jsme se o akci od vyučujícího této školy. Oslovil nás a dali jsme dohromady mužstvo. Takže se turnaje účastníme díky němu.

Bylo vidět, že to s míčem umíte. Hrajete fotbal?

Ano, fotbalu se věnuji už osm let. A teď hraji za ženy v libereckém Slovanu.

A nebojíte se hrát proti mužům?

Trochu, nemá cenu mezi ně moc strkat tělo. Ženský a mužský fotbal je přece jen rozdílný.

Jaká byla úroveň fotbalového turnaje v Desné?

Některé týmy jsou tady dobré. Ale hlavně je super, že se tady takové týmy vůbec setkají a že se tak do akce zapojí i firmy. Je fajn, že chlapi nejsou pořád jen v práci, ale taky si společně zahrajou fotbal. Jsou tady třeba divadelníci, zástupci jabloneckého divadla a další zajímavá mužstva. Jen víc takových akcí. Trochu je škoda, že tady není víc žen. Ale ono moc žen fotbal nehraje. A málokterá holka si chce zahrát proti chlapům.

Jsou fotbalistky taky tak vulgární jako muži?

To není pravda. Samozřejmě, že se nějaká individua najdou. To je ale třeba v případě, když už jde v zápase o hodně.

A jak se chovají na hřišti k hráčkám rozhodčí, když se jim třeba nějaká sympatická blondýnka líbí? Má u nich nějaké výhody?

Tak to nevím, jestli má u nich nějakou výhodu. Rozhodčí se k nám chovají stejně jako k mužům. Platí pro nás stejná fotbalová pravidla, podle kterých zápas hodnotí. V první ženské lize vždycky utkání musí pískat žena. Ale v těch nižších soutěžích už pískají i muži.

Jaký je ženský fotbal, hrají ho ženy také až „na krev“?

Když je to mistrák, tak už je to o bojovnosti, protože jde třeba o postup do vyšší soutěže.