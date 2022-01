„I dnes jsme zvolili stejný model a ten splnil, co jsme od něj chtěli. Rozložili jsme zátěž. Nechtěli jsme tentokrát hráče vytěžovat jen poločasově. Rozhodli jsme se takto a zbytek kádru trénoval doma. Ani dnes jsme moc nestřídali, spíš až pak nuceně kvůli zranění. V této fázi přípravy to hráči odmakali. Vítězství samozřejmě potěší, jen doufám, že se nikdo vážněji nezranil. Doufám, že zvládneme i závěr přípravy. Uvidíme teď jak to všechno dopadne s odjezdem na soustředění,“ říká před blížícím se odjezdem výpravy do Španělska jablonecký kouč.