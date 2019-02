Jablonec n. N. - Mužstvo ví, že je na čase se nad svojí hrou hodně zamyslet, doma se musí přece vyhrávat

Stanislav Tecl | Foto: ČTK/Radek Petrášek

FK Jablonec - Mladá Boleslav 1:2 (0:1)

Střelec jediné jablonecké branky ve fotbalovém zápase I. ligy, Stanislav Tecl, přiznal, že výkon týmu v utkání s Mladou Boleslaví, byl žalostný.

Vraťme se k penaltovému zákroku. Z tribuny to vypadalo divně, ale asi tam něco bylo.

Určitě to vypadalo nějak divně, ale kontakt tam byl. Myslím si, že se mi tam gólman zamotal do tkaničky a jak jsem chtěl šlápnout, tak jsem šlápnul do prázdna. Takže to nebylo tím, že bych padal sám od sebe. Nebyl to žádnej brutální faul, ale pro brankáře spíš taková náhoda.

Co vám na to brankář Šeďa říkal?

Že jsem to trošku přihrál. Navíc jsem to ještě schytal od všech protihráčů, ale jak říkám, nepadal jsem sám od sebe. V tomhle mám čistý svědomí.

Před penaltou jste se dohadoval s Gregušem, který vám ji nakonec přenechal. Jak to tam bylo?

Viděl jsem, že si Gregy (Greguš) vzal balon, tak jsem se ho zeptal, jestli na ni jde, ale nakonec mi ji nechal. Takže ta dohoda byla jednoduchá.

Už od začátku zápasu to vypadalo, jako byste na utkání nebyli dobře připravení.

Opravdu nevím, co na to říct. Už druhý zápas nejsme schopní udělat nějakou kombinační akci, abychom si připravili gól nebo nějakou pološanci. Hrajeme hrozně jednoduše a soupeř je schopen naši hru přečíst. Jediné, k čemu jsme schopni se dopracovat, je dlouhej balon, ale když už to nakopáváme, tak nemáme ani odražené balony. Potom to vypadá tak, jako dneska. Dnešní výkon byl žalostnej a nepředvedli jsme vůbec nic.

O Boleslavi je známo, že je silná hlavně v útoku, ale slabší v obraně. Z naší strany to ale od začátku bylo dopředu opatrné.

Je to o tom, co už jsem říkal. Nejsme schopní si vyměnit tři přihrávky po sobě a není nikdo, kdo by vzal balon a o něco se pokusil. My musíme začít hrát od začátku agresivně a prostě to zlomit, ukopat. A ne si to takhle zjednodušit.

Hra Jablonce byla vždy založená na kombinační hře. Proč tomu tak není?

Ano, máte pravdu, ale nevím, proč tomu tak není. Přitom nám to trenéři zdůrazňují a stále nám to připomínají, ale na hřišti se to z naší strany neukazuje. My hráči se nad tím musíme hodně zamyslet, je to v nás.

Po čtyřech zápasech doma máte pouze tři remízy a jednu prohru. Co s tím uděláte?

Tým jako my musí doma samozřejmě vyhrávat a je jasný, že pokud tohle bude pokračovat, tak to od fanoušků schytáme. Už dneska svou nespokojenost dávali najevo a vůbec se jim nedivím.

A schytáte to ještě od někoho?

Tak já to schytám doma od taťky, to jednoznačně. A spokojené určitě nebude ani naše vedení. Ale nad tím teď nepřemýšlím. Pro mě je obrovským zklamáním dnešní předvedená hra.