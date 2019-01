Jablonec n. N. - Jablonec čeká protivník, který má obrovskou sbírku trofejí, na domácí scéně je majitelem třiatřiceti titulů a osmnácti domácích pohárů

K zápasu | Foto: ajax.nl

Na jabloneckou Střelnici přijede fotbalový TOP tým. A možná, že vyprodá ochozy fotbalového stadionu. Kdy jindy by totiž jablonecký fanoušek mohl na vlastní oči vidět mužstvo takového zvučeného jména? Jabloneckým fotbalistům osud přidělil tohoto soupeře na cestě do Evropské ligy.

Vyhráli, co mohli

Ajax Amsterdam není významný jen v Holandsku, velký pojem znamená po celém světě. V historických tabulkách figuruje dokonce v první celosvětové desítce. Jablonec narazí na protivníka, který má obrovskou sbírku trofejí, na domácí scéně je majitelem třiceti tří titulů a osmnácti domácích pohárů. Ajax patří mezi čtyři celosvětové kluby, které vyhrály všechny hlavní evropské trofeje.

Víte, kdo je Cruyff?

Historicky nejslavnějším mužem Ajaxu je legendární Johan Cruyff, nejdříve v klubu působil jako skvělý hráč, později jako trenér a sportovní ředitel.

První velké úspěchy zaznamenal klub z Amsterdamu v počátku sedmdesátých let. Tehdy se stal třikrát po sobě vítězem Poháru mistrů evropských zemí. V roce 1992 získal triumf v Poháru UEFA, když ve finále udolal italský Turín! Další velmi úspěšné období je přesně dvacet let staré. V roce 1995 Ajax vyhrál totiž prestižní Ligu mistrů. Bylo to pod vedením uznávaného kouče Louise van Gaala, který měl v sestavě taková jména jako Edwin van der Sar, Ronald de Boer, Edgar Davids či Clarence Seedorf. O rok později byl tento silný tým ve finále Ligy mistrů znova, tentokrát ale podlehl Juventusu v penaltovém rozstřelu.

Měli první střechu

Samostatnou kapitolou klubu je jistě domácí stadion Amsterdam ArenA. Chrám pro třiapadesát tisíc diváků se mohl jako jeden z prvních stadionů v Evropě pochlubit zatahovací střechou s využitím při nepřízni počasí či pro další kulturní akce. Stánek byl dostavěn v roce 1996 a jeho barevná sedadla tvoří sama o sobě choreografii.

Hráli za něj i Češi

Fotbalisté Ajaxu oblékají dresy červenobílé kombinace. Z českých hráčů v Amsterdamu úspěšně působila dvojice Grygera a Galásek. Nyní se v klubu snaží prosadit mladý Václav Černý. Klub se pyšní výbornou prací s mládeží, jejich akademie jsou známé po celém světě, jsou zároveň širokou základnou bespočtu talentů, kteří se v budoucnu prosazují na nejvyšších úrovních. Ajax skončil loni na druhé příčce za velkým konkurentem PSV Eindhoven, ale kvalifikací milionářské Ligy mistrů překvapivě neprošel. Nizozemský vicemistr totiž v souboji s Rapidem Vídeň nejdříve venku remizoval 2 : 2. Doma však nezvládl odvetu, ve které překvapivě prohrál 2 : 3 a musel vzít zavděk účastí v play off Evropské ligy.

Kouč také hrál

Hlavní kouč Ajaxu, bývalý vynikající obránce Frank de Boer, jen těžko vstřebával nečekaný neúspěch. „Vyřazení z Ligy mistrů je pro nás velkým zklamáním. Nutně teď potřebujeme do skupiny Evropské ligy. Před Jabloncem se musíme mít na pozoru."