Turnov přetlačil Vilémov 3:2. Kontaktní gól vstřelený v nastavení upravil výsledek už jen kosmeticky.

Trenér domácího týmu Tomáš Nosek: „S výsledkem jsme spokojení. Je to poslední zápas, generálka před začátkem soutěže, tak jsem na něj dávám větší význam. Snažil jsem se mančaft připravit už jako před mistrovským utkáním. Ne úplně jsme se srovnali s terénem, protože trochu jiný než na jakém jsme trénovali v týdnu. Ten byl hodně tvrdý. Dnešní hřiště bylo měkčí. Chvilku nám to trvalo. Soupeř nepřijel asi v úplně optimálním rozpoložení, jen s jedním hráčem na střídání. Byl to zápas na jednu branku. Soupeř nebyl vůbec nebezpečný a paradoxem je, že jsme mu umožnili jít do vedení po velké chybě v naší přechodové fázi, včetně našeho brankáře. Pak jsme se snažili horko těžko vyrovnat. Velkou šanci měl Petr Svoboda ze čtyřech, pěti metrů, ale netrefil prázdnou branku. Podařilo se nám vyrovnat po standardní situaci a dorážce Petržilky. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu. Pokoušeli jsme se dobývat obranu soupeře, který moc nechtěl hrát. Podařilo se nám to zlomit znova Petržilkou a doklepli jsme to na 3:1 Vencbauerem z trestního kopu. Soupeři se podařilo snížit v samém závěru na 3:2 minutu před koncem utkání, ale to už nic neřešilo. Mám hodně mladý tým a ocenil bych mladé hráče. Snažím se dát klukům co nejvíc, ale tři týdny na přípravu jsou strašně málo. Budeme pokračovat během podzimu a uvidíme, kam až se podaří mančaft posunout. Generálka se nám povedla. Před premiérou v soutěži u mne panuje lehká nervozita. Budu do týmu zapracovávat nové hráče vlastně za pochodu. Mám čtyři nové hráče, které bych chtěl využít. Mají svoji kvalitu, budou ale potřebovat chvíli čas. Ale víme, že se hraje od samého začátku o body, tak se budu snažit posbírat během podzimu co nejvíc bodů, abych neměl na jaře starost se záchranou. Uvidíme, jak se nám to bude dařit.“

Branky: 44. Petržilka, 70. Petržilka, 86. Vencbauer – 16. Demeter, 90+1. Kučera. R: Pekař - Pánek, Šůma. ŽK: 2:3, 120 diváků.

FK Turnov: Kopal – Křeš (77. Jíra), Provazník, Landfeld (57. P. Havel), Vencbauer, Beníšek, Š. Havel (46. Rozkovec), Petržilka (K), Horák, Svoboda, Břenek (46. Pham).



FK NÁCHOD - VELKÉ HAMRY 0 : 1 po pokutových kopech

Velice dlouhé utkání nakonec došlo až do penaltového dramatu. Stovka diváků se nedočkala žádného gólu ze hry. Penalty nakonec dopadly lépe ve prospěch Velkých Hamrů, které zvítězily 7:6. Drsný osud pro Náchod, radost na straně hostů. Ti si zahrají proti Chlumci nad Cidlinou, který letos ještě v poháru nehrál.

Trenér Velkých Hamrů Zdeněk Bryscejn: „Byli jsme celý zápas lepší. Postupem času naše převaha gradovala, ale nedáme gól. Už jsem hrál v Náchodě s Hamry potřetí a nikdy jsme tady nedali gól. Výhoda byla, že se nekopaly hned penalty, že se prodlužovalo a my jsme domácí utavili. Pak už to penalty rozhodly. Dokonce jsme i prohrávali. Když se kopala poslední série, tak to bylo 4:4 a Klement tu pátou chytil. Střídající Vosecký dal pak rozhodující sedmou, a tak jsme zaslouženě vyhráli na penalty 7:6. Brali jsme dnešní zápas jako generálku. Ještě jsme si něco vyzkoušeli a myslím, že už je o sestavě celkem jasno. Tím, že se hrálo ještě o půl hodiny déle, tak to pro nás byl dobrý přípravný zápas, dobrá generálka, dobrý, ostrý trénink. Určitě nám to něco dalo. Další utkání MOL Cupu sehrajeme doma sedmnáctého srpna s Chlumcem nad Cidlinou, který hraje třetí ligu. Z Náchoda teď odjíždíme spokojení. A v sobotu už začínáme soutěž proti Brandýsu.“

R: Vít. ŽK: 4:6, 105 diváků.

FK Velké Hamry: Klement – O. Štěpánek, Váňa, Šidlo, M. Štěpánek, Krejčík (V), Javůrek, Šťovíček, Šohaj, Žitka, Černý Náhradníci: Masařík, Macháček, Kozák, Kováčik, Vosecký, Rudolf.