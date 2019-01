Horní Branná - Železný Brod B 6:1 ( 3 : 0)

Kopeme za fotbal | Foto: Deník

Další fotbalové utkání I.B třídy se neslo v duchu jasné převahy domácího týmu. Hostující mužstvo si tentokrát odvezlo pořádnou nadílku. Hrálo se o důležité body a hlavně o udržení v soutěži. Už za deset minut ale schytala brodská jedenáctka tři góly. Po poločasové bouřce v kabině se na chvíli výkony vyrovnaly. Ale příliš dlouho to hostujícímu týmu nevydrželo. Podařilo se mu sice vstřelit gól, ale na další už se nezmohl. „Některým našim hráčům jako by bylo jedno, o co se hraje. Nenechali na hřišti srdíčko. A to je při fotbale určitě znát. My jsme chtěli dát šanci dorostencům, chtěli jsme, aby si vyzkoušeli trochu jiný fotbal, než hrají ve své soutěži," okomentoval výkon brodského béčka hrající asistent trenéra Roman Škaloud. Někteří hráči ovšem svými výkony a fotbalovou kvalitou potvrdili, že na krajskou soutěž prostě nemají. „Řešíme teď, jestli soutěž I. B třídy zachránit nebo hrát jen okres. I tam by se mužstvo určitě zpočátku pohybovalo ve středu tabulky," přemýšlel o budoucnosti brodského mančaftu Roman Škaloud. Také v okresní soutěži musí totiž hráči předvést svoji fyzičku a lásku k fotbalu. A s tím by někteří v Brodě měli problémy. Brod se po tomto zápase usadil na třináctém, předposledním místě tabulky s třiadvaceti body. V sobotu od 16 hodin hraje doma s týmem Držkova.

Sestava Brodu: Ducháček, Plachý, Škaloud, Mařík, Makula, Podstavek, Kameník, Šefr M., Kysela, Šefr K., Strnad (35. Drobník). Branky: Paulů J. 2, Jón 2, Paulů D., Strmeň - Kameník. Rozhodčí: Rympler. ŽK: 1 : 0.