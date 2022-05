„Od nejvyššího vedení naší firmy, od pana ředitele, jsem dostal důvěru, abych z osmi set zaměstnanců sestavil kvalitní mužstvo. Vybral jsem ty nejlepší fotbalisty, kteří u nás ve firmě jsou. A jsou to všichni naši zaměstnanci, nemuseli jsme si žádné hráče půjčovat. Jsem hrdý na svůj mančaft, určitě budou nějaké odměny, které kluci dostanou. A postup do dalšího kola, dokonce podruhé za sebou, je pro nás velmi prestižní. Na té úrovni, která tady dneska byla, mohu říct, že oproti poslednímu ročníku to byla letos o hodně kvalitnější soutěž s kvalitnějšími týmy. A už to bylo o pěkném fotbale. Za nás velká spokojenost. A naše cíle? Ty nejsou malé. Chceme postoupit ještě jednou. A když se to povede, tak by bylo fajn, aby si kluci užili třeba výlet do Itálie nebo do Španělska, třeba na fotbal,“ zdůraznil Jan Ramisch, vedoucí vítězného týmu Crystalex Nový Bor.

Vedoucí mužstva na sebe prozradil, že fotbalem se zabývá už od dětství. Nejprve ho hrál, teď ho organizuje. „V regionu jsem hrál fotbal celý život. Dneska jsem předsedou jednoho malého oddílu, je to PV FC Polevsko, to je asi tři kilometry od Nového Boru. Hrajeme okresní soutěž,“ usmál se.

„Hrál jsem za Českou Lípu první futsalovou ligu. Na tomto turnaji jsem poprvé. Fotbal jsem hrál od dětství až do zlomeniny nohy v patnácti letech. Od té doby se věnuju futsalu. Líbí se mi víc než fotbal protože je člověk víc v kontaktu s balónem. A já mám rád balón. Futsal hraju už třicet let. Současný fotbal se strašně zrychlil. Na fotbal se chodím dívat, ale spíš na nižší soutěže, tak je víc legrace. Když mám čas, tak si ještě zahraju tenis nebo jdu na kolo,“ řekl Martin Paleček, hráč Crystalexu Nový Bor, který ve finále trefil dvě branky.

Výrobní ředitel firmy Clarios Plastic Czech Česká Lípa, Pavel Bartoš, jehož mužstvo vybojovalo druhé místo, byl nadšený.

„Svoji firmu jsem poslal do turnaje poprvé, akce se nám hned líbila. Sportovce mezi zaměstnanci máme, nemusel jsem nikoho přemlouvat. Jsme z České Lípy, někteří naši kluci tam hrají fotbal, mají ho rádi. Tato aktivita se mi moc líbí. Většinou přicházejí organizace s nápady, ale také s tím, aby z nás vytáhly peníze, než aby to bylo o sportu. Určitě s námi můžete za rok zase počítat. Naše mužstvo předčilo moje očekávání. Přihlásili jsme se letos poprvé a hned vybojovali druhé místo, s tím jsme určitě nepočítali. A navíc jsme si akci všichni užili. Při zpáteční cestě se stavíme ve Cvikově, v pivovaru. Tam jsem zamluvil stůl a na účet firmy si dáme dobrou večeři. Určitě druhé místo oslavíme,“ má jasno.

Bronzový stupínek obsadil tým Atrea, který v boji o třetí místo přejel Lukov Plast jasně 7:0.

Každý hráč třetího a druhého místa obdržel pamětní medaili a firma získala pohár a půl stranu v Deníku jako prostor pro svoji prezentaci. Absolutní vítězové medaili, pohár pro firmu a celou stranu ke své prezentaci.

A jak se vůbec Zaměstnanecká liga Deníku v Železném Brodě líbila ostatním účastníkům? Co říkali během celého turnaje?

Ředitel jabloneckého divadla Pavel Žur (letos v roli kouče):

„Náš tým odvádí velmi dobré výkony. Většina hráčů je spojená s divadlem, jsou součástí týmu nebo v divadle i pracují. Toto je náš druhý ročník turnaje, v minulém jsme byli druzí. Určitě účast oslavíme, i když nevyhrajeme. V této době, kdy jsou lidé vnitřně unavení a převládá pesimismus, je tato akce příjemná vzpruha a odreagování se od toho tvrdého životního běhu.“

Radim Nešněra, jablonecké Městské divadlo:

„Náš tým předvádí to nejlepší vystoupení letošní sezóny. Konkurence na turnaji ve veliká, kvalita vysoká, ale věříme v úspěch. Hráči se už od minulého ročníku těšili, jak to bude letos.“

RS Vision.Zdroj: DENÍK

Za tým Clarios Česká Lípa kapitán Petr Lebduška:

„Vedeme si celkem dobře, postoupili jsme ze skupiny. Prohráli jsme první zápas po boji s Crystalexem, tam hrají zkušení kluci. Vyhráli zaslouženě. Druhý zápas jsme 6:3 vyhráli. V týmu někteří fotbal hrají, jeden z kolegů krajský přebor, jiní spíš B třídu, A třídu nebo okres. Jsou nadšení pro fotbal a baví je to. Dnes jsme se určitě zapotili. Po dvou letech, co se kvůli covid nic nesmělo, jsou teď kilo dvě nahoru na váze určitě znát. Jde o to se hlavně pobavit, zahrát si. Tým jsme složili v práci, ale netrénovali jsme ani jednou. Každý trénuje se svým týmem, ve kterém hraje. Jestli se nám dnes ještě podaří něco uhrát, může bude od firmy aspoň večeře…“

Crystalex Nový Bor, Petr Stromecký, hraje KP za Nový Bor:

„Na turnaji jsme už podruhé a také jsme z okresního kola postoupili do krajského. Z kraje jsme přivezli čtvrté místo. Jsme velká fabrika a v okolí je hodně fotbalových týmů a hráčů. Každý tým chce tady vyhrát, tak fotbal je to dobrý a zápasy mají šťávu. V krajském přeboru jsme ale tady v Železném Brodě před několika týdny vyfasovali šest gólů. Dnes máme na kontě už dvě výhry, uvidíme, jak to půjde dál. Na zápas jsme dostali volno, tak chceme uspět co nejlíp."

Lukov Plast Český Dub, Lukáš Zavadil:

„Před pěti lety jsme se už podobné akce zúčastnili a letos jsme se k takové zase vrátili. Je to prima zábava, poznáme nové lidi. Nemuseli jsme nikoho přemlouvat, všichni do toho šli rádi. Samozřejmě bez tréninku. První zápas jsme prohráli, kluci se ještě dávali dohromady, ale další už jsme 5:1 vyhráli, takže jsme spokojení. V týmu máme dva fotbalisty, já a můj kamarád. Já jsem brankář v Hlavici, hrajeme okresní soutěž, jsme druzí, takže dobrý. Když se prokopeme až k postupu, neodmítneme. K fotbalu měl dovedl táta a ten byl taky brankář. Do dorostu mě trénoval a u fotbalu jsem zůstal až do teď.“

Hráč Vladimír Patočka, Emba Paseky nad Jizerou:

„Jako firma jsme tady poprvé. Je to dobrý nápad, když se sejdou firmy. Čekal jsem, že tady budou hráči v mým věku, ale hraje hodně mladých a je to fajn. První zápas jsme prohráli a pak se nám taky moc nedařilo. Ale do příštího ročníku se polepšíme. Trenér nám v kabině promluvil do duše…. V týmu máme tři fotbalisty. Všichni ale šli do akce dobrovolně, pak ředitel nás pustil a my to tady odehrajeme, odběháme. Soupeři jsou šikovní, fotbal má úroveň. Už jsem nějaký ten turnaj, jako hráč, zažil, ale tenhle má opravdu bezva úroveň. Je dobře, že to Deník pořádá.“

Hráč Tomáš Mokráň, firma Atrea Jablonec:

„Jsme na turnaji poprvé. Z marketingového oddělení přišla nabídka a šli jsme do toho. Máme plný tým fotbalistů, zájemci byli, až bylo těžké se rozhodnout, kdo půjde. První utkání jsme vyhráli 5:0, myslím, že jsme našláplý. Těžký zápas byl s jabloneckým divadlem. Ale baví nás to a určitě chceme na podobných akcích pokračovat. A tady budeme po první výhře taky pokračovat za vítězstvím. Naším nejlepším střelcem je zatím Luboš Pumrle, trenér mládeže v Jablonci. To je náš tahoun.“

Hráč Tomáš Mazánek, Grupo Antolin Turnov:

„Přišla nabídka a využili jsme ji. Jsme na takovém turnaji poprvé. Chlapi šli rádi. My jsme všichni v našem mančaftu fotbalisti. Ale i v ostatních jsou, takže fotbal je to dobrý. My máme dobrý začátek a špatný konec, ale pomalu se dáváme dohromady.“

Konečné pořadí: 1. Crystalex Nový Bor, 2. Clarios Česká Lípa, 3. Atrea Jablonec, 4. Lukov Plast Český Dub, 5. Městské divadlo Jablonec, 6. Emba Paseky nad Jizerou, 7. Grupo Antolin Turnov.