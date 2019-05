Fotbalová tradice v Zásadě patří v rámci okresu k jedné z nejstarších. Letos tomu bude právě sto let od založení Sportovního klubu Zásada. „Vše začalo na louce za místní sokolovnou, ale jak šel čas, hřiště se přesunulo do současných prostor na jihovýchodním okraji obce, kde nyní kromě hlavní travnaté plochy naleznete kabiny s ubytovnou, zastřešenou plochu pro diváky, terasu a multifunkční hřiště, které zde je od loňského roku,“ uvedl předseda oddílu Miroslav Princ.

Zásadští za posledních sto let urazili dlouhou cestu od okresních soutěží až po první místo v krajském přeboru, kde v roce 1987 Zásada bojovala s Chomutovem B o účast v divizi. Zavzpomínat na tyto časy a hlavně si sportovními zápasy připomenout, že i nyní má Zásada jak žákovské týmy, tak dospělé, plánují v Zásadě 8. června letošního roku.

„I přesto, že v našem areálu pořádáme řadu fotbalových utkání, turnajů, ale i kulturních akcí, chceme, aby oslavy 100 let našeho klubu byly příjemným připomenutím tohoto významného jubilea. Budeme proto velmi rádi, pokud se 8. června do našeho areálu dostaví co nejvíce bývalých hráčů, trenérů a funkcionářů, kteří v Zásadě působili. Srdečně všechny zveme jak jménem mým, tak i jménem našeho klubu k účasti na oslavách a k setkání se starými známými,“ vzkazuje fotbalové veřejnosti Miroslav Princ.

UŽ VŠECHNO CHYSTAJÍ

Zásadští organizátoři dolaďují doprovodný program. Už nyní ale mohou slíbit, že bude velmi pestrý a zajímavý. V jeho průběhu se budou hrát utkání jak dětských týmů, tak dospělých. „Těšit se můžete na zápas internacionálů ČR. Vystoupí také mažoretky a ve večerních hodinách zahraje kapela k tanci i k přátelskému posezení. Oslavy zakončí velký ohňostroj,“ uvedl předseda oddílu.

V Zásadě probíhají přípravy již několik měsíců a velmi se na tuto událost těší. Již nyní pracují intenzivně na úpravě areálu i ubytovny, aby bylo vše v novém kabátě. „Proto si dejte toto datum do svého kalendáře, a pokud jste v Zásadě působili, neváhejte dorazit,“ vyzývá Miroslav Princ.