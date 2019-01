Liberec - Fotbalisty Železného Brodu čekal v sobotu soupeř z úplného dna divizní tabulky VTJ Rapid Liberec. Ovšem Brod na tom není samozřejmě o moc lépe na předposledním místě. Oba celky se nakonec rozešly remízou 2:2.

Fotbalové utkání. | Foto: DENÍK

Diváci viděli utkání spíše krajské úrovně, zápasu ani nepřidal fakt, že se jedná o derby divizních mančaftů. S největší pravděpodobností se totiž oba týmy budou potkávat minimálně celou příští sezonu v nižší soutěži. Samotné hře pak vůbec nesvědčilo miniaturní hřiště vojáků, kde má problémy snad každý tým, který chce alespoň trochu hrát fotbal. Brod byl fotbalovější, ale domácí sázeli na svou zarputilost a bojovnost. Výsledkem toho bylo, že se na obou stranách objevila řada vyložených brankových šancí, ale vzhledem k postavení v tabulce s nimi oba celky naložily tak, jak naložily… Nejblíže ke gólu ze strany Brodu byl Peškar, který po dvaceti minutách orazítkoval břevno. Až pár minut před koncem poločasu se diváci dočkali a poprvé rozvlnil síť za Kopalem voják Landyš.

Po změně stran se ale také dočkal Železný Brod. V 50. minutě napřáhl z pětadvaceti metrů Maryško, domácí brankář střelu vyrazil jen k dobíhajícímu Holečkovi, který vyrovnal na 1:1. O pár minut později se spolupráce těchto dvou hráčů opakovala, Maryško centroval do vápna, kde Holeček umístil míč hlavou na zadní tyč a poslal Brod do vedení. Jenže to by nebyl Brod, aby nedostal lacinou branku a v 60. minutě vyrovnal Šikýř na konečných 2:2.

VTJ Rapid Liberec - Železný Brod 2:2 (1:0)

Branky: 39. Landyš, 60. Šikýř - 50. a 56. Holeček. Rozhodčí: Dujsík, ŽK: 0:1. Diváků: 80. Ž. Brod: Kopal - Honc, Toman, Kordík, Kraus - Wanacki (85. Brožek), Maryško (85. Kovář), Peškar, Holeček - Aubrecht (60. Šilhán), Holeček.