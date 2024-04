Anketa o nejpopulárnější fotbalový klub v Libereckém kraji je u konce. O celkovém pořadí ve finále, do kterého se dostaly vždy tři nejlepší celky z jednotlivých okresů, rozhodlo celkem 71153 hlasů.

V roce 2018 slavilo Dynamo Lindava 80 let od založení klubu. | Video: Jakub Klíma

Absolutním vítězem se stal klub Dynamo Lindava (I.B třída, skupina západ). Celek z Českolipska získal 25595 hlasů. Na stupních vítězů pak jsou další dva týmy z okresu Česká Lípa. Pomyslné stříbro získala Horní Libchava (okresní soutěž) se ziskem 20035 hlasů, bronzový stupínek pak obsadila Jiskra Svor (okresní přebor) se ziskem 9875 hlasů.

„Já si myslím, že to je zásluha celé Lindavy. Bylo to pro nás prestižní, tady hlasoval snad úplně každý. V polovině jsme ještě něco ztráceli na Horní Libchavu. Takže jsme to na facebooku ještě více zburcovali. Samozřejmě jsme byli obviněni z podvodu, ale to nikomu nevysvětlíte,“ řekl Jakub Kohout, fotbalista Lindavy.

„Je vidět, že na Českolipsku o to byl velký zájem. Libchava to na konci asi vzdala, jelikož viděla, že už nás asi nedožene. Samozřejmě nás to těší,“ dodal.

Hlasovat bylo možné každých pět minut. O vítězi zkrátka rozhodli ti fanoušci, kteří byli ochotni pro svůj klub hlasovat ve dne i v noci. Nehráli jsme si na objektivní anketu, vždyť ankety, ve kterých se hlasuje na internetu, takové nikdy nemůžou být. Chtěli jsme vědět, který klub fandové dokážou na internetu co nejvíce podpořit.

Vítězové z Lindavy se můžou těšit na prezentaci na titulní straně tištěného Deníku po celém Libereckém kraji! Sportovní redaktor Deníku také navštíví jejich trénink, ze kterého udělá reportáž. Chybět nebudou fotky ani videa.