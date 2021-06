Deník se v unikátní anketě ptal napříč Ústeckým a Libereckým krajem fotbalistů a trenérů od divize po krajskou I.B třídu. V anketě se poměrně věří v postup Česka do čtvrtfinále. Dotazovaným se nelíbil hlavně druhý poločas proti Anglii. Kde sledují zápasy? Dobkovický brankář Jan Plaček koukal v práci nebo přemluvil manželku. Dominik Valenta z Kadaně chodí s partou kamarádů do restaurace. Patrik Zomer z Chlumčan kouká doma, za případný řev se sousedům předem omlouvá.

Petr Stromecký (Nový Bor, KP) Tip: 2:1 pp

1. Zápas se Skotskem se mi líbil, s Chorvatskem to bylo horší, Anglie je o level výš. Hrozně se mi líbí, jak hraje Patrik Schick.

2. Holandsko hraje velmi dobře, pro nás je to velká výzva. Mohlo by nám pomoct, že se bude hrát v Budapešti. Bude tam hodně diváků, takže by měla být skvělá atmosféra. Věřím v dobrý výsledek.

3. Koukám převážně doma, je na to klid. Když se hraje v týdnu, tak se pak lépe vstává do práce, než kdybych koukal někde v hospodě.



Petr Klinec (Slavoj Žatec, KP)



Tip: 2:1



1. Zápasy se mi příliš nelíbily, na můj vkus máme prostě v sestavě málo ofenzivních hráčů a absolutně nám chybí tvořivý střední záložník. Místo toho máme v sestavě prakticky tři defenzivní záložníky.

2. Holandsko je pro mě asi nejlepší možný soupeř. Umíme na ně, za mě 50 na 50.

3. Zápasy sleduji převážně doma.

Ladislav Čurgali (SK Šluknov, I.A třída)

Tip: 2:1

1. Zápasy české reprezentace v základní skupině hodnotím průměrně. Na stupnici od jedné do desíti bych dal pětku. Bohužel se mi nelibí sestava na tři defenzivní záložníky.

2. Jsem optimista a věřím, že přes Holandsko postoupíme. Myslím si, že bychom mohli dojít až do semifinále.

3. Na zápasy koukám většinou z klidu domova.

Dominik Valenta (Tatran Kadaň, KP)



Tip: 3:1



1. Myslím si, že to nebylo špatné, trošku více jsem věřil v remízu s Anglií, ale hlavní je, že jsme dokázali postoupit ze skupiny.

2. Vyhrajeme 3:1. Myslím si, že Holanďané jsou v našich silách a jsou k poražení.

3. Snažím se chodit s kamarády do restaurace, kde vždy u daného zápasu pokecáme a vždy si u toho užijeme hodně srandy.

Petr Johana (trenér Baník Most/Souš, divize)

Tip: 2:0

1. Čekal jsem, že by se nám mohlo povést postoupit ve skupině z prvního místa. To nakonec nevyšlo, ale jinak si myslím, že jsme uhráli dost.

2. Přesný výsledek tipovat je složité, ale budu optimista a myslím, že 2:0 vyhrajeme. Každopádně nepůjde o žádný lehký zápas, ale myslím si, že soupeř jako Holandsko je hratelné.

3. Sleduji zápasy doma.



Jan Plaček (Dobkovice, I.B třída)



Tip: 2:1 pp



1. Herně to zatím není žádná sláva. Hrajeme to, na co máme. Líbí se mi Coufal, Schick a také brankář Vaclík. Hrozný byl druhý poločas proti Anglii. Takový antifotbal už jsem pěkně dlouho neviděl.

2. Šance jsou vyrovnané, Holandsko hraje dobře, hlavně směrem do ofenzivy. Mělo ale lehčí skupinu, než my. V minulosti se nám proti nim dařilo. Šance jsou 50 na 50, budu věřit, že je dokážeme porazit. Někteří naši hráči ale musí přidat.

3. První zápas se Skoty jsem sledoval v práci, poslední čtvrt hodinu jsem si pustil v autě cestou z práce přes handsfree a mobilní aplikaci. (smích). Další dva zápasy jsem sledoval z pohodlí domova. Proti Anglii jsem ukecal i manželku. (smích) Moc velkou radost neměla, zvláště při druhém poločase, kdy jsem hodně nadával (smích).

Martin Fejfar (Jiskra Modrá, KP)

Tip: 1:2

1. Výsledkově super, herně nic moc. Je nutné si uvědomit sílu našich soupeřů.

2. Naděje umírá poslední. Bude to velmi těžké, Holanďané jsou ve formě a herní pohodě.

3. Zápasy jsem sledoval vlastně všude. Skotsko jsem viděl v hospodě, Chorvatsko s přáteli. Poslední zápas proti Anglii? Byl jsem doma, aby mě nikdo nerušil. (smích)

Patrik Gedeon (Chomutov, divize)



Tip: neuvedl



1. Byl jsem překvapený, herně to nebylo vůbec špatné. Navíc ta lahůdka od Patrika Schicka byla parádní.

2. Odhadovat výsledek si nedovolím, každopádně ale myslím, že se nám postup povede. Pokud chceme jít dál, tak to bude to chtít komplexní týmový výkon.

3. Jeden zápas jsem sledoval s kamarádem v restauraci, jinak koukám doma.

Václav Šlégr (Sokol Srbice, KP)

Tip: neuvedl

1. Viděl jsem jenom zápas proti Anglii. Poslední utkání nám moc nevyšlo, ale byly tam i dobré momenty.

2. Hodně těžký zápas, střední záloha Holandska je možná nejlepší na turnaji. Může se ale stát cokoliv, fotbal nemá logiku, budu našim držet palce.

3. Na zápasy, které stihnu, se koukám doma a sám. Mám rád u fotbalu svůj klid.

Patrik Zomer (Chlumčany, I.B třída)



Tip: neuvedl



1. Líbily se mi zápasy proti Skotsku i Chorvatsku. S Anglií to bylo na remízu, šance jsme měli.

2. Šance jsou 50 na 50. Pokud budeme více využívat útočníka, tak věřím, že tam můj jmenovec dva kousky uklidí. (smích)

3. Chci mít klid, koukám doma. Sousedům říkám, že kdybych moc řval, ať mě omluví.

Jaroslav Rudolf (Velké Hamry, divize)

Tip: 0:2

1. Zápasy byly odbojované a i herně dobré jak proti Skotsku, tak proti Chorvatsku. Proti Anglii už to bylo horší.

2. Jsem vlastenec, ale Holandsko je nad naše síly. Šance určitě máme, je to kulaté. Když se sejde pár okolností, můžeme překvapit a jít dál.

3. Zatím jsem se na všechny zápasy díval doma. Ale na semifinále možná někam vyrazím.

Jiří Vosecký (Skalice u České Lípy, KP)



Tip: 1:1



1. České zápasy ve skupině byly dobré, v paměti mě zůstane krásný gól Schicka, takový jsem dlouho neviděl.

2. Šance proti Holandsku? Nejsou moc vysoké. Pokud ale budeme hrát organizovaně a zodpovědně máme šanci uspět.

3. Zápasy jsem sledoval z pohodlí domova a sám.

Michal Kulha (Skalice u České Lípy, KP)

Tip: 3:2

1. Když to shrnu, tak pro Česko postup z těžké skupiny velký úspěch. Nejvíce se mi líbil zápas proti Anglii, kde jsme si mohli poměřit síly s nejlepším anglickými hráči.

2. Nemusím asi říkat, že to bude strašně těžký zápas. Nizozemci mají v sestavě několik skvělých individualit. Každopádně se na zápas strašně těším, jsem zvědavý, jakou sestavu připraví trenér Šilhavý. Myslím, že vyhrajeme 3:2.

3. Zápasy sleduji převážně doma. Buď s přítelkyní, nebo si pozvu kamarády a před utkáním si zahrajeme „fifku“ jako přípravu. (smích).