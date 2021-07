Pekelný soupeř prověří fotbalisty Česka v neděli. I když ono v osmifinále mistrovství Evropy se to tak nějak dá očekávat…

„Jeden z nejtěžších losů, co nás mohl potkat,“ okomentuje Patr Švancara, někdejší útočník Brna či Slavie, střet s Nizozemskem.

Přesto on i drtivá většina Deníkem oslovených expertů věří v postup do čtvrtfinále. „Holanďani jsou šikovní fotbalisti, ale věřím, že se ukáže, že jsme turnajový tým,“ pronese Švancara.

Respondenti jsou na české straně i přesto, že soupeř drtivě zvládl základní skupinu. Vyhrál všechna tři utkání, nastřílel celkem osm branek. Jde z něj strach.

„Vypadají našlapaně, i tak by nám ale mohli pojetím hry sedět. Je to pro nás celkem hratelný soupeř. Bezesporu předvádějí atraktivní fotbal, ovšem ještě nenarazili na těžkého soupeře,“ upozorňuje Ondřej Herzán, bývalý záložník Jablonce či Sparty, jenž působil rovněž v Itálii. „Naši měli daleko náročnější skupinu,“ dodá.

Už v prvních duelech demonstrovali Oranjes, co je jejich hlavní zbraní. Jako už roky je to ofenziva.

„Čeká nás náročné utkání. Holandsko má velmi dobrý tým, i když více nebezpečné je směrem dopředu,“ souhlasí Josef Němec, bývalý útočník Sparty, dnes televizní spolukomentátor.

„Nám by pomohlo, kdybychom vstřelili jako první branku, pak by Holanďané museli hrát, a to by nám mohlo vyhovovat. Naopak pokud první inkasujeme, budeme to velmi těžce otáčet,“ varuje.

Každopádně je Nizozemsko favorit, to je celkem zřejmé.

„V závěru základních skupin nebyla nouze ani o překvapení. Ukázalo se, že každý může porazit každého. Nejsme úplně bez šance Nizozemce vyřadit a dostat se dál. I když já osobně už postup ze skupiny považuju za úspěch. Každý další krok navíc by to jen umocnil,“ říká Karel Rada, vicemistr Evropy z roku 1996.

Anketa: Jak skončí duel Česko - Nizozemsko?

Ondřej Herzán, bývalý záložník Pardubic, Jablonce, Sparty, Lecce, Verony: postup Česka

„Netvrdím na beton, že vyhrajeme, ale mohli bychom je dost potrápit. Budeme hrát podobně jako proti Anglii. Pokusíme se být aktivní a presovat soupeře po celém hřišti. To by na ně mělo platit, protože Holanďani také nebudou chtít dávat míč lacino. Neuchylují se k nákopům, ale kombinují a hrají po zemi. Presink by mohl být naší silnou zbraní. Věřím tomu, že půjdeme dál. Před zahájením Eura jsem tipoval naše na čtvrtfinále a za tím si stojím.“

Josef Němec, bývalý fotbalista, televizní spolukomentátor a sportovní manažer FC Slavia Karlovy Vary: postup Česka

Karel Vácha, bývalý útočník Dynama České Budějovice, Slavie Praha, Tirolu Innsbruck a reprezentace: výhra Česka na penalty

„Nizozemsko je v současné době pro nás asi nejhratelnější soupeř, když pominu, že si někdo mohl myslet, že bychom mohli dostat Slovensko. Máme šanci na postup, ale samozřejmě za předpokladu, že bude vidět ze strany našich hráčů vůle po vítězství a nezopakují příšerný výkon ze druhého poločasu proti Anglii.“

Karel Rada, stříbrný z Eura 1996, momentálně trenér reprezentace žen: postup Česka

„Sám jsem na ten zápas zvědavý. V závěru základních skupin nebyla nouze ani o překvapení. Ukázalo se, že každý může porazit každého. Nejsme úplně bez šance Nizozemce vyřadit a dostat se dál. I když já osobně už postup ze skupiny považuju za úspěch. Každý další krok navíc by to jen umocnil.“

Josef Galbavý, bývalý ligový hráč SK Kladno a Bohemians Praha: prohra Česka 1:3

„S Holandskem to podle mě bude úplně jiný zápas než s Anglií. Samozřejmě oběma týmům jde o vše a ne jako s Anglií. Holanďané hrají útočný fotbal, takže si myslím, že stejný výkon jako proti Anglii určitě stačit nebude. Bohužel si myslím, že Holanďané jsou fotbalově někde jinde a zvítězí 3:1. Ale doufám, že mě naši překvapí a postoupí.“

Lukáš Magera, bývalý ligový hráč a reprezentant: výhra Česka 2:1

„Přeji našemu týmu postup za celou republiku, postoupit dál do další fáze by byl velký úspěch. Nebude to samozřejmě jednoduché, ale věřím, že se to dá zvládnout. Vepředu máme kvalitu a já doufám, že by se mohl střelecky prosadit také někdo jiný než Patrik Schick.“

Jaroslav Dolejš, fotbalový cestovatel a rekordman v počtu klubů: výhra Česka na penalty

„Líbí se mi česká týmová spolupráce. Přináší výsledky. Hráči jako Masopust, Jankto nebo Darida mají velikou kvalitu. Cílem byl postup ze skupiny a teď se začíná od nuly. Favorité nejsme, ale hrajeme jako tým, takticky, a to se mi líbí.“

Petr Voříšek, bývalý reprezentant: výhra Česka

„Na zápas s Holandskem u sousedů se moc těším, škoda že se do Budapešti nedostanu osobně, ale dívat se budu. Je to výborný soupeř, kterému můžeme situaci hodně zkomplikovat, zápas může podle mě dojít až do prodloužení. Už postup ze skupiny je obrovský úspěch, výkony třeba nebyly vždycky bůh ví jaké, ale před klukama klobouk dolů. Myslím, že osmifinále doceníme až postupem času a věřím, že i do budoucna může z úspěchu český fotbal těžit. A to nemusí být ještě na Euru konec naší cesty.“

Přemysl Bičovský, internacionál: výhra Česka

„Člověk si soupeře pro osmifinále nevybere, je to kvalitní soupeř, šance na postup tu je. Byli ve hře i horší možnosti – Španělsko, Belgie. Myslím, že v momentě, kdy o postupu rozhoduje jediný zápas, se může stát všechno. Přesný výsledek tipovat nechci, ale věřím, že můžeme postup zvládnout. Máme v kádru dost zkušených hráčů, kteří se podle mě s Nizozemci vypořádají a jsou schopni nahradit i Bořila. Výkony nebyly ideální, libily se mi dva poločasy, ale je nutné vidět i fakt, že třeba v posledním zápase skupiny s Anglií už prakticky o nic nešlo.“

Radim Breite, záložník SK Sigma Olomouc, bývalý hráč Teplic, Liberce nebo Varnsdorfu: výhra Česka 3:1

„Nizozemsko je velmi silný soupeř, přesto věřím, že vyhrajeme a postoupíme. Zápasy ve skupině jsem viděl, v našem týmu vidím sílu. Konečně máme zase nároďák, který může něco urvat. Pevně věřím, že dojdeme daleko.“

Jan Broschinský, bývalý hráč Liberce, Blšan, Nitry, Kladna, České Lípy. Aktuálně hraje krajský přebor za Nový Bor: výhra Česka 2:1

„Očekávám, že na nás Holandsko vletí. Nám se ale podaří dát z brejku gól, který dá Schick. Další gól padne po standardní situaci, kdy se konečně trefí Tomáš Souček. Holanďanům se pak podaří jenom snížit.“

Lukáš Michal, kapitán SFK Nové Město na Moravě: výhra Česka 2:1 na penalty

„Jelikož už jde o vyřazovací část, očekávám vyrovnanou bitvu, v níž se bude hrát především zezadu. Pokud padne nějaká branka, tak spíše po nějaké chybě nebo ze standardky. Doufám, že zlepšíme ofenzivu a dostaneme se do více šancí. Rozhodovat budou maličkosti. Proto si myslím, že utkání dospěje k penaltovému rozstřelu, v němž jako patriot věřím našim barvám.

Petr Švancara, bývalý ligový hráč: výhra Česka na penalty

„Jeden z nejtěžších losů, co nás mohl potkat, i proto dávám pozitivní výsledek, věřím a fandím! Holanďani jsou šikovní fotbalisti, ale věřím, že se ukáže, že jsme turnajový tým.“

Leoš Mitas, bývalý ligový fotbalista: prohra Česka 1:2

„Nemáme špatný tým, ale soupeř je fotbalově výš. Myslím si, že o ten jeden gól prohrajeme. Bohužel.“

V osmifinále vyzveme v neděli v Budapešti Nizozemsko ? ???? Těšíme se na zápas, @OnsOranje ? — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 23, 2021

Ondřej Ševčík, kapitán SK Líšeň: výhra Česka 2:1

„Cítím to v kostech.“

Michal Šmarda, bývalý ligový hráč: výhra Česka na penalty

Začíná se od nuly. Je to na jeden zápas, kde je všechno možné, může se to všechno sejít. Náš tým se na neděli dobře připraví.“

Jan Kraus, bývalý ligový hráč: výhra Česka 2:1

„Věřím, že se naše útočná hra zlepší a dáme o gól víc jak soupeř.“

Zdeněk Valnoha, bývalý ligový fotbalista: výhra Česka 2:1

„Vůbec nevím, jak to dopadne. Věřím našim, že už konečně ukážou své maximum, překvapí nás a zvítězí.“