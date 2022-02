400 g vepřové panenky

olivový olej

snítka tymiánu a rozmarýnu

2 stroužky česneku

40 g másla

sůl

pepř

4 střední brambory varného typu C

30 g másla

1 cibule

2 stroužky česneku

hrst petrželky

50 ml smetany ke šlehání

150 g červeného zelí

2 lžíce rostlinného oleje

1 lžíce octu

1/2 lžíce cukru

150 g zelených fazolek

Postup:



1. Brambory oloupeme, nakrájíme na kostky a dáme vařit do měkka do osolené vody.

2. Fazolky zbavíme konců, vložíme do vroucí osolené vody a vaříme 3-4 minuty, tak aby nebyly rozvařené.

3. Fazolky zcedíme a dáme do ledové vody, aby neztratily barvu.

4. Zelí nakrájíme na jemno, osolíme, na 2 minuty promačkáváme, aby zkřehlo. Přidáme olej.

5. Poté dochutíme solí, octem a cukrem dle chuti. Dáme vychladit do lednice.

6. Cibuli nakrájíme na hrubo a opečeme na másle do lehce zlatova. Na poslední minutu přidáme i najemno nasekaný česnek. Dáme to do misky.

7. Vepřovou panenku očistíme a nakrájíme na medailonky tlusté 2 cm.

8. Pánev rozpálíme, přidáme olivový olej a opékáme medailonky zprudka cca 2 minuty z každé strany dozlatova.

9. Mezitím rozšťoucháme brambory, přidáme smetanu a další složky. Dochutíme solí a pepřem a promícháme.

10. Jakmile bude maso opečeno, stáhneme plamen na minimum, přidáme máslo, bylinky, rozmáčklý česnek a ještě minutu z každé strany necháme panenku dojít. Přeléváme máslem.

11. Panenku dáme stranou odpočinout a až nyní osolíme a opepříme.

12. V másle ohřejeme fazolky. Dochutíme solí a pepřem.

13. Servírujeme vše dohromady a přelijeme máslem z pánve.

David v kuchyni je kuchař, který se snaží ukázat lidem, že připravit si doma kvalitní a chutné jídlo nemusí být žádná věda. Už druhým rokem tvoří každý den nový recept pro Vaši inspiraci. Davidovy recepty můžete sledovat také na Instagramu.