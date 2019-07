Přes prázdniny si v seriálu Hasiči okolo nás budeme představovat jednotlivé hasiče ze severu Čech. Tentokrát jsme připravili rozhovor s Milošem Žídkem, který slouží u dobrovolných hasičů v Doksech na Českolipsku.

Miloš Žídek. | Foto: Archiv Miloše Žídka

Jaká byla vaše cesta k hasičům?

Práce hasičů mě vzrušovala už od dětství. Když jsem slyšel houkat hasiče, utíkal jsem k oknu a koukal, co se kde děje. Čas utíkal a já dlouhou dobu nenašel odvahu jít to zkusit, dát se k nějaké jednotce. Až před třemi roky jsem viděl na facebookove stránce hasičů Doksy, že hledají posily do svého týmu. Řekl jsem si, že je čas jít to zkusit.