Máte na starost všechny SDH na Jablonecku. Jak se vaše funkce jmenuje a především, co všechno obnáší?

Jsem starostkou Okresního sdružení hasičů Jablonec nad Nisou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zároveň jsem náměstkyní starostky Krajského sdružení hasičů Libereckého kraje a jsem v republikovém výkonném výboru SH ČMS. Takže i když mou hlavní doménou je zabezpečení hlavně Jabloneckých sborů (těch je v současné době 58), má práce se týká i sborů celého Liberecka, ale vlastně v celé republice. Co je jejím obsahem? Servis po stránce legislativní, pomoc třeba v oblasti dotací, práce s mládeží, prevenci, represi, zajišťování vzdělávání, pořádání různých postupových a pohárových soutěží, různé sportovní a kulturní akce. Zkrátka je toho opravdu moc.

S SDH je to jako na houpačce. Někdy zažívají velký rozmach jindy jsou v útlumu. Jaká je nyní doma, zažívají SDH přetlak?

Je pravda, občas je nějaký sbor v útlumu, ale většinou je to stav dočasný a po určité době se opět odrazí ode dna a aktivita opět nabírá na obrátkách. A z toho, co se kolem děje, kde všude je hasiče vidět, kde pomáhají, kde organizují, si myslím je vidět jejich obdivuhodná aktivita.

Co vám osobně práce přináší?

To bych asi shrnula slovy kapitána na ponorce Toma Dodge z mého nejoblíbenějšího filmu Periskop nahoru a dolu…“tuhle práci miluju“.

Hodně do aktivit zapojujete mládež a děti. Můžete říct, jak se děti v SDH mohou realizovat?

Vychováváme si své nástupce, hasiče a to jak dobrovolné a v mnoha případech i příslušníky HZS. Já ale v práci s dětmi vidím daleko důležitější přínos. Výchova člověka pro praktický život.

SDH mají různé pole působnosti dle zařazení. Někteří mohou pomáhat jen v obci, jiní i zasahují v jiných městech. Můžete vysvětlit, jak to je?

I když je to dobrovolný hasič, tak je ve dvou „uskupeních“. V jednotce (tu zřizuje ze zákona obec) a ve sboru (pobočný spolek s právní subjektivitou). Tak je tomu asi u 98 % členů jednotek. Někdy zasahují jen ve svém hasebním obvodu a někdy jednotky vyjíždějí i mimo svůj hasební obvod, a to podle plánu plošného pokrytí. Jednotka vyjíždí po vyhlášení poplachu na výzvu krajského operačního a informačního střediska. A sbory? Akce pořádají nejen tam, kde mají sídlo, ale zkrátka kdekoliv. Ta různorodost a činorodost dobrovolných hasičů je opravdu obrovská. Každý starosta v každé obci si je vědom toho, že aktivní hasiči mu značně napomáhají při jeho starostování. A když už vybouchnou všechny možnosti, hasiči pomohou.