„V poslední době zaznamenává obrovský zájem o účast na svých lekcích zejména cvičení rodičů s dětmi. V některých městech či obcích poptávka rodičů převyšuje naši nabídku i kapacity sokoloven. Občas se také stává, že se do cvičitelského sboru zapojí rodiče, kteří přivedou své děti do hodin cvičení s dětmi. Pak zjistí, že je to baví, co se v Sokole děje. Nebaví je jen nečinně přihlížet, nebo čekat mimo sokolovnu, až skončí hodin, a zapojí se do organizování tréninků pro děti,“ říká náčelník České obce sokolské Petr Svoboda.

Česká obec sokolská má propracovaný systém pro školení cvičitelů, který zajišťuje její Ústřední škola. Zrovna před měsícem získal Odbor všestrannosti nové instruktory gymnastiky, kteří jsou navíc akreditovaní ministerstvem školství. Skupina nových instruktorů složením závěrečných zkoušek završila své rok trvající studium. Celkově se o sokoly stará 8 719 trenérů a cvičitelů. Často se tito lidé „rekrutují“ z vlastních řad – jsou to odchovanci Sokola, kteří dorostli do věku, kdy si mohou dělat první zkoušky.

Sokol má mladou krev a rozvíjí pohyb od nejútlejšího věku. Přesto, že Sokol slaví už 160 let své existence, cítí se stále mladě. „Řekla bych, že na tu úctyhodnou číslovku máme hodně mladé krve. Více než polovina našich členů je do věku 18 let a stále pracujeme na tom, abychom oslovovali mladé, kterým krásy pohybu ukážeme,“ říká první žena v čele Sokola za jeho dlouhou historii Hana Moučková.

Přes dva miliony zhlédnutí

A vyzdvihuje projekt pro nejmenší děti (předškolního věku) s názvem Se Sokolem do života. Mateřské školy, které se do něj zapojí, získají metodické materiály, jak správně s dětmi cvičit. Vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče s dětmi. Loni byl ještě obohacen o sérii videí, které ukazují, jak cviky správně provádět. Všechna videa jsou ke zhlédnutí na YouTube kanále České obce sokolské, který má už přes2 miliony zhlédnutí.

„Mám radost, že se do letošního ročníku, který je ohraničen školním rokem 2021/2022 přihlásilo 1858 subjektů, které pracují s dětmi, 9 274 pedagogů a s nimi i 100 906 dětí. To je historicky rekordní číslovka, na kterou jsme patřičně hrdí,“ popisuje Hana Moučková.Kvalita a oblíbenost je tedy vyčíslitelná počtem zájemců a pro nás dalším impulsem dělat práci lépe a s radostí. Jistě k tomu přispěl i prázdninový seminář s profesorem Pavlem Kolářem v pražské O2 areně, kde se zabýval tím, jak poznat vývojové vady u dětí. „Vždyť kdo jiný, než učitelé, kteří děti vidí každý den, by případnou změnu či abnormalitu mohli odhalit jako první,“ říká k projektu Se Sokolem do života starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Předškolní věk je zásadní

Profesor Pavel Kolář z Centra pohybové medicíny, který dlouhodobě upozorňuje na důležitost pohybu u dětí, si zájmu pedagogů a trenérů zúčastnit se jeho přednášky v době letních prázdnin cení.

„Je naprosto zásadní věnovat se dětem v předškolním věku. Je to období, kdy získávají pohybové návyky, které v dospělosti už nenahradíte. K tomu, aby se pro děti stal pohyb přirozenou součástí jejich života a měly ho rády, jsou potřeba tři věci – podpořit jejich radost z úspěchu, vyvarovat se nadměrné jednostranné zátěži a dělat pohyb správně, aby nevznikaly špatné pohybové stereotypy,“ říká profesor Pavel Kolář. „Věřím, že tento projekt a činnost Sokola je pro řešení tohoto společenského problému správná cesta,“ doplnil.

Ostatně takový přístup ke svěřencům razí všichni trenéři a cvičitelé v Sokole. Pokud chceme předcházet následnému zranění či třeba problémům v oblasti příjmu potravy, psychické pohodya jiného, pak komplexnosta nastavení dobrých návyků v oblasti pohybu a životního stylu je ta správná a hlavně zdravá cesta. Všestrannost a pestrost pohybových aktivit v útlém věku chválí i samotní sportovci z vrcholové oblasti, kteří vzpomínají na dětská léta v řadách Sokola.

Sokol nabízí společnosti zdravý pohyb, udržitelné návyky pro kvalitní vývoj dětí a samozřejmě tradicea hodnoty. Jsou to oblasti, se kterými kráčí ve 21. století tak, aby byl moderní a módní záležitostí i pro mladší generace členů Sokola. Aktivit České obce sokolské v této oblasti si všímají i partneři, kteří ji dlouhodobě podporují. Některé projekty rozvoje pohybové gramotnosti a sportování dětí a mládeže se již bez jejich podpory neobejdou. „Velice si vážíme podpory všech partnerů, zvlášť v této komplikované době,“ říká výkonný ředitel České obce sokolské Marek Tesař.

„Pestrá činnost Sokola by se neobešla nejen bez partnerů, ale především ne bez tisícovek našich členů – sester a bratrů, kteří se starají nejen o sportovní, alei společenský život ve svém okolí, a já jim za to z celého srdce děkuji,“ říká starostka České obce sokolské Hana Moučková. Jen díky práci všech, kdo se na chodu českého Sokola podílí, se daří naplňovat sokolské patero vepsané do názvu spolku: Sport Občanství Komunita Osobnost Laskavost.

Sokol se zaměřujena pohybovou gramotnost od nejmenších po seniory. Provozuje okolo 80 sportů.

