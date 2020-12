Ve více jak polovině druholigových hokejových klubu už led rozpustili a ukončili letošní činnost. Jablonec má stále lední plochu k dispozici.



V Libereckém kraji jsou Jablonec a Liberec jediné dva kluby, kde mají hráči možnost v přípravě alespoň částečně pokračovat. „Rozběhli jsme tréninky, ale samozřejmě v souladu se všemi nařízeními a opatřeními. Na ledě může být deset lidí,“ uvedl k činnosti jabloneckého hokejového klubu HC Vlci manažer David Bartel.

Na led se konečně pravidelně dostanou jak druholigoví Vlci, tak mládežnické týmy, ale vždy pouze v omezeném počtu deseti. Daleko větší nároky klade tato organizace na trenéry.



„V deseti lidech nejsou tréninky úplně plnohodnotné, ale snažíme se, aby pobyt na ledě byl i v upraveném počtu kvalitní a plnohodnotný. Dodrželi jsme všechno, co jsme dodržet měli. Když měl tým čtyři tréninky za týden, tak je má stále. Ale rozdělením do desetičlenných skupin na to potřebujeme dvakrát tolik ledu. Zatím se nám to daří organizačně zajistit proto, že nejsou žádné hokejové zápasy a led se uvolnil. Nevyužitý určitě nezůstane, “ uvedl manažer klubu.

On sám startu soutěží s novým rokem příliš nevěří. „Každý do toho kouká, jako do křišťálové koule. Na hokejovém svazu se sice hovoří o tom, že soutěže od ledna začnou, ale nikdo neví, jak to bude zítra, natož v lednu. Já tomu moc nevěřím. Kdyby se to podařilo od patnáctého ledna, tak bychom byli rádi,“ zauvažoval zástupce klubu.



A zamyslel se také nad verzí, kdy by bylo možné odstartovat soutěže za předpokladu, že by každý jednou týdně absolvoval test.

„To by pro nás bylo neúnosné. Dospělí Vlci a mládež představuje přes tři sta lidí. A to by byly opravdu velké náklady pro klubový rozpočet, týdně by nás to přišlo na sto padesát tisíc. Pokud by na to došlo, museli by částku platit rodiče nebo dospělí hráči,“ zdůraznil manažer Vlků.



I přes současnou situaci a za omezených podmínek, dokud to bylo možné, Vlci trénovali ve všech kategoriích poctivě a bylo vidět, že se jim po ledě už stýskalo. „Až na dva tři chodí Vlci skoro všichni a baví je to. Scházejí se několikrát týdně a připravují se dál pod vedením trenéra Tomáše Plíhala,“ uvedl Bartel.

Ten vyzvedl také práci hlavního trenéra klubu Jana Šuráně za tréninkový rozvrh, který připravil pro všechny věkové kategorie. Na začátku sezóny, ve snaze umožnit divákům na zápasech být, zakoupil klub potřebný počet židlí, aby byla místa jen pro sezení. To ale netušil, co klub čeká v následujících měsících. „Byl to tehdy náš nejlepší úmysl. Teď máme plastových židlí na půjčování mnoho,“ uvedl manažer Vlků s úsměvem.