„Jsme rádi, že se náš odchovanec Jakub Dvořák rozhodl pro českou cestu a stává se hráčem našeho týmu. Jakub je velký talent nejen libereckého, ale i českého hokeje. Své kvality prokazuje i v mládežnických reprezentacích a my doufáme, že jeho talent a hokejové umění se bude dále rozvíjet ve spolupráci s námi. Jsem rád, že Jakub může ukázat cestu dalším hráčům, kteří se do „A“ mužstva mohou dostat přímo z juniorky, pokud budou tvrdě pracovat a budou na to mít výkonnost,“ řekl sportovní ředitel Bílých Tygrů Patrik Augusta.

V uplynulé sezóně ho sice ze hry vyřadilo dlouhodobé zranění, i tak ovšem stihl poprvé okusit dospělý hokej, když si připsal pět startů za farmu v Benátkách. Kromě toho se také podíval na mistrovství světa kategorie U18, kde český tým porazil Kanadu a nakonec skončil na čtvrtém místě.

Za své výkony si tak vysloužil profesionální kontrakt s Bílými Tygry, kteří si jeho služby pojistili dvouletou smlouvu!

Zdroj: hcbilitygri.cz