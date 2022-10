A hosté začali v zápase lépe. Hned z prvního vážnějšího útoku a první střely na Horákovu branku šli do vedení. A po celou první třetinu potom měli i mírně navrh. Byli rychlejší, důraznější a výraznější v koncovce, kde hrozili rychlými střelami „z první“ . Vlci si také vytvořili šance, avšak bez úspěšného zakončení. Po brance Šafránka, jeho první ze tří v tomto zápase, pak vedli hosté v desáté minutě 2 : 0 a tento stav vydržel až do první přestávky.

Do druhé části začali Vlci lépe, hrálo se úvodní minuty před brankou hostí, ovšem ti opět Šafránkem, zvýšili vedení. Vlci dřeli, bojovali a odměnou jim byla branka z hole Strnada. Více však ve druhé části nedokázali, i když hru vyrovnali. Jenže vše vzalo za své opět v úvodu poslední části. A kdo jiný, než muž zápasu Šafránek byl tím, kdo zvýšil vedení Benátek a završil hattrick.

Vlci, i když prohráli, drželi s lídrem tabulky, kvalitní Příbramí, krok

Vlky to sice nezlomilo, ale hosté byli lepším týmem a v závěru ještě Šafránek upravil svým čtvrtým gólem stav zápasu na 5 : 1 pro Benátky. Ty byly tentokrát nad síly jabloneckých borců. Benátky patří k favoritům soutěže, vždyť loni hráli o třídu výš. A svým výkonem potvrdili, že budou zřejmě mezi těmi, kdo budou bojovat o postup. Hvězdou zápasu pak byl Šafránek, střelec 4 gólů, oslavovaný početným hloučkem fanoušků z Benátek.

Trenér Jan Šuráň: "První třetina byla od nás katastrofální. Do utkání jsme vstoupili špatně. A hrát takhle se zkušeným týmem, to vůbec není možné. Ve druhé jsme se trochu zvedli, byli jsme disciplinovaní, měli jsme dvě, tři přesilovky, ale ty jsme neproměnili. Pak už se s tím utkáním nedalo nic dělat. Benátky sestoupily z vyšší soutěže a my jsme je nechali hrát tak, jak chtěly. Teď se nám několikrát nezadařilo. V sobotu jedeme do Prahy na Kobru. Bude hodně záležet na tom, jak k tomu přistoupíme."

HC Vlci Jablonec : HC Benátky nad Jizerou 1 : 5 (0 : 2, 1 : 1, 0 : 2)

Branky a nahrávky: 25. Strnad (Abraham, Dušek) – 2. Tondr (Šafránek), 10. Šafránek (Stehlík), 22. Šafránek (Havlas), 42. Šafránek (Klodner, Zumr), 57. Šafránek (Stehlík)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Jelínek) – Koutecký, Pavlů (A), Kollert, Filip, Abraham, Had, Pilek – Brokeš, Jursa, Maďar – Bitman, Plíhal (C), Strnad – Dušek (A), Foerster, Kačírek – Švík, Bouřil

Trenér: Jan Šuráň

HC Benátky nad Jizerou: Sejpal (Hofman) – Klodner, Mrkvička, Mašek, Tondr, Rajgl, Kulvejt – Šíma, Stehlík, Havlas – Zumr, Šafránek (A), Dvořák – Křenek, Bříška (A), Král – Špaček (C), Šícha, Hejňák

Trenér: Antonín Nečas

Rozhodčí: Červenka – Thuma, Teršíp