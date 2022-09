Zakřiknutí domácí se postupně dostávali do hry a v 16. minutě šli brankou z hole Abrahama do vedení. V tu chvíli jako by hosté ztratili tempo a v úvodu druhé části se dostali až do vedení 3 : 1. Děčín se však nevzdal a do konce třetiny stav srovnal na 3 : 3.

Diváci tak viděli hokej s brankami a zvraty, který se líbil. A ve stejném duchu se hrálo i v poslední části. Hosté šli nejprve do vedení, domácí ale vyrovnali a v 54. minutě šli do vedení 5 : 4. Jenže Děčín v padesáté osmé vyrovnal! Když už se zdálo, že stavem 5 : 5 skončí základní hrací doba, přišel 15 vteřin před koncem úder z hole domácího Hada a Vlci zvítězili.

HC Vlci Jablonec : HC Děčín 6 : 5 (1 : 0, 2 : 3, 3 : 2)

Branky a nahrávky: 16. Abraham (Plíhal), 22. Švik, 29. Folda (Maďar), 53. Maďar (Bitman, Folda), 54. Jursa, 60. Had (Abraham) – 25. Faigl (Zajan, Starý), 32. Loukota (Zajan), 33. Tůma, 48. Nezbeda (Starý, Faigl), 58. Nezbeda (Loukota, Faigl)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Tichoň) – Pavlů, Kollert, Had, Abraham, Pilek – M.P. Filip, Plíhal, Dušek – Folda, Bitman, Strnad – Maďar, R. Švik – Jursa, Foerster Trenér: Šuráň