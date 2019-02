HC Letci Letňany - HC Vlci Jablonec 0:5 (0:0, 0:4, 0:1)

Trenér Jabloneckých Petr Vyskočil k utkání řekl: "Připravujeme se na play off. Ty věci, které v zápase být měly, tak tam dnes byly, třeba od půlky zápasu jednodušší útok. První gól nám tam padl po střele, jednoduché, nebylo to nic kombinovaného. Pozitivní na výsledku je nula, tedy to, že fungovala obrana a gólman. Pět gólů vpředu je taky dobře. Na některých věcech musíme pořád dokola ale pracovat. Byly to, dá se říct, povinné tři body."

Ve středu 27. února čeká Vlky poslední duel na ledě soupeře, jedou do Kolína. A pak už v sobotu 2. března přivítají doma v prvním zápase play off soupeře z Mostu. Začátek je v 18 hodin na jabloneckém zimním stadionu.

Branky a nahrávky: 30. Bříška (Tondr Lukáš), 32. Homolka (Nezbeda, Abraham), 36. Bříška (Tondr Lukáš, Mrkvička), 37. Mrkvička (Bříška, Maďar), 49. Bříška (Maďar, Babec)



HC Letci Letňany: Hamalčík (Brugioni) – Valík, Gebell, Uhlíř, Beran (C) – Štěpánek, Steinocher, Nedorost, Hanuš, Soukup, Vobořil, Jelínek M., Procházka, Kotyra, Fabiánek, Horák.

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Hosnedl (Jelínek J.) – Melovič, Mrkvička, Pavlů (A), Čechura, Abraham, Havelka – Nezbeda, Frk, Homolka, Babec, Tondr Lukáš (C), Gecko, Brokeš, Mulač, Maďar, Bříška (A).

Rozhodčí: Krenželok – Krátký, Žídek.



Diváci: 145