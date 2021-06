Čtrnáct let už je profesionální rozhodčí. Pískání ledního hokeje je jeho hlavní zaměstnání. Jan Hribik z Jablonce už řídil mnoho zajímavých utkání doma i v zahraničí. Nyní píská pouze Kontinentální hokejovou ligu. Pracuje jako profesionální rozhodčí v Rusku. Soudcoval mnoho mezistátních zápasů, pískal na třech mistrovstvích světa. A nechyběl ani na olympiádě v korejském Pchjongčchangu. Aktuální Mistrovství světa v Rize sleduje u obrazovky.

Díky pandemii covidu se na MS hrají zápasy bez diváků. Jak to na vás působí?

Mám na zápasy bez diváků dva pohledy. Za prvé jako divákovi mi atmosféra zápasů přijde neadekvátní významu akce, čili všechna utkání na MS bez diváků mi přijdou atmosférou jako přátelská utkání před sezonou. Za druhé z pohledu rozhodčího je to normální utkání, které sice nemá diváckou kulisu, ale zase se můžete věnovat na sto procent své práci bez okolních vlivů.J

Jaký pocit jste měl vy při pískání zápasů bez diváků?

Měl jsem více klidu na svou práci.Rozhodčí si při zápasech od fanoušků leccos vyslechne. Jak to vnímáte, jak vás to ovlivňuje, jak reagujete?Snažím se to nevnímat, ale samozřejmě si uvědomujete prostředí, atmosféru a tím pádem i důležitost všech utkání, kde jsou diváci.

Na Mistrovství světa ze začátku bylo několik nečekaných, horších výsledků? Překvapilo vás to?

Ano překvapilo, i když se může zdát, že týmy nemají tolik známých hráčů jako předloni, ale stále je to MS, kde spousta hráčů hraje o toužený úspěch, čest a budoucí angažmá. Proto si myslím, že všechny týmy se snaží vyhrát každý zápas bez ohledu na předpoklady o kvalitě soupeře.Myslíte si i z vašeho účinkování v různých soutěžích, že ubývá slabých týmů?Vše tomu nasvědčuje.Ve kterých zemích, podle vaší zkušenosti, jsou nejlepší fanoušci?Těžko se to porovnává, ale dle mých zkušeností čeští fanoušci patří k nejlepším na světě a možná i proto patří k jedněm z nejnáročnějších. Na druhou stranu podle mě patří čeští fanoušci k jedněm z nejméně ukázněných a hrubých, ať už se jedná o vhazování předmětů na led, chování, agresivitě a dalších věcí spojených se slušným chování fanoušků.

Jaký máte tip na pořadí MS?

Můj tip na medaile jsou Rusko, Finsko, USA, s tím že vzhledem k současným výsledkům můžou také překvapit Česko, Švédsko, Kanada a Švýcarsko.Hokej jste sám také hrál. Co rozhodlo o tom, že jste navlékl „pruhovaný „dres“?Studium vysoké školy a možnost věnovat se na plno rozhodcovskému řemeslu.

Neláká vás ještě někdy vzít si místo píšťalky hokejku?

Někdy ano, z pohledu hraní hobby hokeje, ale bojím se, abych se nezranil a mohl pískat, tudíž se hraní dost vyhýbám. Co se týká organizovaných soutěží, tak takovou touhu určitě nemám.Co je v současném hokeji pro sudí nejtěžší a nejsložitější při rozhodování?Nejtěžší je konfrontace s množstvím kamer a kvality jejich snímání a zpřístupnění všech záběrů v podstatě online všem divákům u televize, tabletu, telefonu nebo počítače. Kdy všichni vidí během minuty pět opakování sporné situace z několika kamer a vše ve zpomalených záběrech, čemuž lidské schopnosti a dovednosti nemohou konkurovat. Tudíž všichni vidí vše několikrát a zpomaleně z několik kamer, ale rozhodčí má okamžik na jedno zhlédnutí a z jednoho úhlu, což nás v konfrontaci s video záběry vždy porazí.

Jak si musí rozhodčí udržovat fyzickou kondici, jak trénuje, co to obnáší?

Naše sezóna má dvě fáze: předsezónní a samotná sezóna. Před sezónou se připravujeme na předsezónní seminář a samotné trénování a udržování během sezóny. Každý to má trochu jinak nastavené. Já osobně před sezónou trénuji vytrvalost jo je běh a kolo a sílu v posilovně. V průběhu sezóny se v podstatě udržuji pouze v posilovně, vytrvalost si udržuji díky zápasům.

Pískání také znamená spoustu času mimo domov. Jak vypadá taková sezóna?Záleží kde pískáte. Já v současné době řídím utkání KHL, tudíž je to odlišné od práce v české extralize. Když bych to měl zkráceně popsat, tak na utkání v ČR jezdíte autem v den utkání, po každém zápase se vracíte domů. Kdybych měl popsat práci v ruské KHL, tak je to následující. Převážná část cestování je letadlem. Jeden den předem dorazíte do místa zápasu, přespíte na hotelu. V den zápasu máte pouze utkání a po zápase se vracíte na hotel a následující den opouštíte město a letíte buď do dalšího města, kde vás čeká další utkání nebo letíte domů na pár dní. V mém podání to bylo v předminulé sezoně tak, že jsem byl v Rusku cca 7-11 dní, kde jsem odpískal 3-5 utkání a vracel jsem se domu na 4-7 dní, a tak to bylo celou sezónu. V minulé sezóně ovlivněné nemocí covid 19 jsem žil osm měsíců v Rusku, v Moskvě a domů jsem se dostal čtyřikrát a to vždy na jeden týden.Máte spočítané kolik kilometrů nacestujete během hokejové sezony a kolik odpískáte utkání?Když jsem byl v ČR tak cca. 10-20 tisíc kilometrů autem. V Rusku je to přibližně 100-120 tisíc kilometrů, ale to je převážně letadlem.

Kterého zápasu z těch, které jste rozhodoval, si nejvíce považujete a který zápas vám utkvěl nejvíce v paměti a proč?

Vážím si každého zápasu, protože to znamená, že na danou úroveň ještě mám, ale zároveň jsou i utkání, která si pamatuji více. Jako vždy nějaká první utkání v dané soutěži, první utkání play off, první semifinále nebo když se podaří i první finále. Zápasy MS i Olympijských her si také dobře pamatuji, ale abych měl vyzvednout jeden nej zápas, tak to asi bude první utkání v životě. Kde a co jste pískal poprvé?Bylo to v Liberci, turnaj 4. tříd, zápas Liberec – Kolín. Co se týká té nejvyšší úrovně, tak to byl asi první zápas ELH Slavia – Znojmo.

Není současný hokej, podle vás, už nyní až příliš tvrdý a nebezpečný?

To si nemyslím, naopak si myslím, že na bezpečnosti hry se v posledních letech velmi zapracovalo a došlo ke zlepšení oproti minulosti.Které hvězdy českého i světového hokeje jste na ledě potkal a kdo na vás nejvíce zapůsobil a proč?Z pohledu rozhodčího se to takto nevnímá. Snažím se ke všem hráčům přistupovat stejně, ať už jde o zkušeného reprezentanta s historií z NHL nebo nováčka v české ELH.

Kdy jste vůbec začal pískat hokejové zápasy?

Děti už v patnácti letech, dospělé v osmnácti a profesionální soutěže v jednadvaceti letech.

Není to na ledě pro rozhodčího někde nebezpečné? Co když dojde ke zranění hráčem, náraz, nebezpečná střela, jak se to řeší?

Nebezpečné to je. Řeší se to stejně jako u hráčů, pokud to jen trochu jde, tak utkání dopískáte, pokud to nejde, tak utkání nedopískáte.

Jak rozhodující je v zápasech videorozhodčí, použil jste ho už při řešení sporné situace?

Je nedílnou součástí dnešního systému. Zápasy bez něj si už v dnešní době nedokážu představit. Ano, použil jsem videorozhodčího často. Ze statistického hlediska v každém druhém utkání.